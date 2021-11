Situata nell’omonima località e caza nel cuore della valle “Wadi Taym” nella parte meridionale della catena montuosa dell’Anti-Libano, a circa 84 km a sud-ovest di Beirut e a soli 10 km dai confini con la Siria, la cittadella di Rachaya la cui le origini sarebbero più antiche – cananei, greco-romani, arabi, ma anche crociati – era in origine, nella sua configurazione attuale, un palazzo costruito dagli emiri Chehab nel XVIII secolo.

La cittadella situata a 1400 metri sul livello del mare, copre una superficie di 8000 mq. Solo alcune pietre che si possono vedere ancora oggi nelle sue fondamenta risalgono al periodo trasversale di costruzione. I crociati avevano infatti costruito una torre utilizzando le fondamenta dei resti romani per difendersi dagli eserciti arabi. Fonti locali affermano che una galleria sotterranea lunga 1500 m, collegherebbe la cittadella alla località di Ain Mry vicino al triangolo Aqba-Bkifa.

Trasformata a poco a poco in una roccaforte per la sua posizione strategica ai piedi del monte Hermon detto anche Jabal al Cheikh, e nonostante la sua lontananza dalla capitale libanese, la cittadella sarà chiamata a svolgere un ruolo importante in due momenti chiave della la Storia Moderna della Nazione, vale a dire la Grande Rivolta dei Drusi e l’Indipendenza del Libano.

Guarda la galleria fotografica









Con il Renault Sport Club Libano.

Con il Renault Sport Club Libano.

Con il Renault Sport Club Libano.

Con il Renault Sport Club Libano.

Con il Renault Sport Club Libano.

Con il Renault Sport Club Libano.

Con il Renault Sport Club Libano.

Con il Renault Sport Club Libano.

Con il Renault Sport Club Libano.

Con il Renault Sport Club Libano.

Con il Renault Sport Club Libano.

Con il Renault Sport Club Libano.

Con il Renault Sport Club Libano.

Con il Renault Sport Club Libano.

Con il Renault Sport Club Libano.

Con il Renault Sport Club Libano.

Con il Renault Sport Club Libano.

Con il Renault Sport Club Libano.

Con il Renault Sport Club Libano.

Con il Renault Sport Club Libano.

Con il Renault Sport Club Libano.

Con il Renault Sport Club Libano.

La grande rivolta dei drusi

Occupando i locali dal 1920, le truppe francesi, presenti in conformità con il Mandato stabilito dalla Società delle Nazioni, hanno dovuto fare i conti con i ribelli drusi guidati da Zayd al-Atrash, per 4 giorni, dal 20 al 24 novembre 1925, che s ‘sono stati ritirati nella regione dopo la riconquista di Damasco. 3000 combattenti drusi affronteranno così il 4° squadrone del 1° reggimento di cavalleria straniera ( 1° REC) della Legione Straniera, forte di un centinaio di uomini e comandato dal Capitano Landriau.

L’obiettivo dell’operazione ribelle era quello di costituire un ponte tra le regioni libanese e siriana drusa e tagliare così le comunicazioni dell’esercito francese tra la costa e l’entroterra. La Grande Rivolta dei Drusi rischiò anche di trasformarsi in un conflitto settario che li opponeva ai cristiani in seguito alla presa della località di Marjayoun dove si erano verificati massacri di maroniti. Per affrontarlo, le truppe del Levante trasformeranno la cittadella di Rachaya in una base operativa.

Dal 20 novembre, approfittando del calar della notte, i ribelli si infiltrarono nella difesa messa in piedi dalle truppe francesi e si impadronirono di parte della fortezza per essere respinti. Ne seguirono pesanti combattimenti all’interno della fortezza per i successivi 3 giorni, fino a quando una carica di baionetta francese costrinse i ribelli a ritirarsi all’esterno.

Al termine di questi 3 giorni, a corto di munizioni, il capitano Landriau decise di “fare Camerone” lanciando un ultimo assalto per cercare di spezzare l’accerchiamento. Prima che Landriau potesse lanciare la sua carica, l’aviazione francese arrivò a bombardare i ribelli riuniti intorno alla fortezza e l’unità fu rinforzata dall’arrivo di una prima colonna di soccorso del 6° reggimento di Spahis poi di una seconda colonna del 21° reggimento di fanteria algerino. Abbiamo contato più di 400 morti tra i ribelli (e almeno 34 feriti) per 58 morti e feriti, citati soldati del Levante. Le forze di Zayd al Atrash si ritirarono successivamente sulle montagne dell’Anti-Libano.

L’indipendenza del Libano

Episodio più noto nella storia moderna del Libano, per decisione del commissario Jean Helleu, la cittadella di Rachaya servì anche da prigione per i leader libanesi che avevano proclamato l’indipendenza del Libano l’11 novembre 1943 .

Tra i detenuti internati, il deputato Béchara el Khoury che diventerà il primo Presidente della Repubblica libanese, il Presidente del Consiglio, Riad el Solh e il Presidente della Camera, Adel Ousseyran, oltre ad altre personalità dell’epoca tra cui Camille Chamoun, Abdel Hamid Karamé e Salim Takla.

Questi arresti porteranno a grandi manifestazioni volte a garantirne il rilascio. Queste manifestazioni avranno successo e la Francia accetterà di concedere l’indipendenza al Libano il 22 novembre 1943.

Leggi anche

C’era una volta l’indipendenza del Libano: Béchara el Khoury

100 anni dopo l’11 novembre 1918

Libano / Patrimonio: al castello di Beaufort