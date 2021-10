Situato nel nord del Libano, più precisamente a Chekaa, il Museo Nabu, frutto di un’iniziativa privata, è un nuovo arrivato nella scena culturale e del patrimonio libanese.

Intitolato a Nabu, dio mesopotamico della conoscenza e della scrittura, questo museo, aperto su iniziativa di Jawad Adra, offre una collezione di pezzi di diverse origini ed epoche, che vanno dall’età del bronzo ai dipinti di epoca più contemporanea.

Possiamo così ammirare alcuni pezzi eccezionalmente rari al di fuori dei maggiori musei mondiali e dei loro paesi di origine, tra cui una serie di tavolette con scrittura cuneiforme provenienti da Sumer e Babilonia. Altre tavolette, più locali, quelle con scritture fenicie. Saperne di più Il sito del Museo

Dal lato della pittura, il pubblico potrà ammirare, cosa oggi rara, dipinti di artisti libanesi, tra cui Amine Bacha, Adam Hneineh, o anche la maggior parte delle opere del famoso Saliba Douaihy, sempre del nord Libano.

Il Museo è anche un’opera d’arte abbastanza eclettica e moderna. Costruito da un artista iracheno-canadese, Mahmoud Obaidi, in collaborazione con Dia Azzawi, è un blocco quasi grezzo, aperto su ampi spazi interni, su una superba vista sul Mar Mediterraneo, la ruggine utilizzata per la facciata che ricorda l'”industriale “lato della località.

Un Museo però controverso

Il Museo Nabu è invece controverso sull’acquisizione, che sarebbe fraudolenta, di alcuni dei suoi capolavori derivanti dal saccheggio di siti e musei in Iraq e Siria durante la guerra civile. Questa controversia riguarda in particolare le famose tavolette sumere, numerate 136 e che si dice abbiano avuto origine dal sito di Irisagrig tra il 2003 e il 2009. . Secondo quanto riferito, il governo iracheno chiede la restituzione di questi manufatti. Per ora, le autorità libanesi farebbero ancora orecchie da mercante.

D’altra parte, D articoli pubblicati dalla stampa libanese , indica da un’altra parte delle sue collezioni – tra cui le famose stele funerarie fenicie – proverebbero addirittura dal sito archeologico di Tyr El Bass saccheggiato negli anni ’90.

Da parte sua, il proprietario privato di questo museo si basa sul decreto 3065 del 12/03/2016, adottato al termine del mandato dell’ex ministro Roni Arayji. Tale decreto legalizza le loro collezioni private a condizione di dichiararle alle autorità competenti. Tuttavia, è scaduto a marzo 2019.

Per adesso, il proprietario del Museo si rifiuta di rispondere sulla provenienza di questi pezzi problematici . Quanto alle autorità libanesi, si rifiutano di affrontare la questione, indicando che la detenzione di queste collezioni è attualmente legittimata dal decreto dell’ex ministro della Cultura.

Tuttavia, secondo gli esperti, questo decreto contraddice i trattati ei regolamenti internazionali di cui il Libano è firmatario e che sono preponderanti rispetto al diritto locale.

In effetti, la risoluzione 1483, datata 2003 e adottata dal Consiglio di sicurezza dell’ONU, protegge specificamente i beni culturali iracheni.

Secondo il testo di questa risoluzione:

Decide che tutti gli Stati membri adotteranno le misure necessarie per facilitare la restituzione, in buone condizioni, alle istituzioni irachene dei beni culturali iracheni e di altri oggetti di valore archeologico, storico, culturale, scientifico o religioso che sono stati illegalmente rimossi dal Museo nazionale iracheno , la Biblioteca Nazionale e altri siti in Iraq dopo l’adozione della risoluzione 661 (1990) del 6 agosto 1990, in particolare vietando il commercio o il trasferimento di tali oggetti e oggetti di cui vi siano validi motivi per ritenere che essi abbiano è stato illegalmente rimosso e invita l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, l’Interpol e altre organizzazioni internazionali competenti a facilitare l’attuazione di questo paragrafo;

Inoltre, la risoluzione 2347 adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nel 2017 chiede di vietare il commercio illegale di oggetti d’antiquariato per finanziare l’acquisto di armi da parte di gruppi terroristici e insiste sulla protezione di tali antichità in caso di conflitto armato. Questa risoluzione invita quindi i paesi membri delle Nazioni Unite a indagare, sequestrare e restituire i beni culturali rubati.

