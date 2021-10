La valle santa di Kadisha – chiamata anche valle di Qannoubine – in Libano è stata classificata nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO dal 1998.

Fortemente ripido e in pendenza, si estende dalla Foresta dei Cedri che lo sovrasta e ospita il fiume Qannoubine che diventerà il fiume Abu Ali a Tripoli.

La valle santa fu occupata molto presto dall’uomo poiché sono state trovate tracce risalenti al Paleolitico. Diventerà rifugio per le difficoltà di accesso per molte popolazioni vittime di abusi tra cui la comunità maronita dalla fine del VII secolo.

Viste generali della Valle Qannoubine

Così il Monastero di Qannoubine diventerà addirittura sede patriarcale maronita nel XV secolo. Ma ci sono anche le rovine di monasteri etiopi, nestoriani, armeni, melchiti e giacobiti. Se ne trovano ancora oggi tracce paleocristiane.

Nel 1990 erano presenti anche 8 mummie conservate naturalmente di persone con i loro vestiti e appartenenti alla comunità maronita, a dimostrazione che il luogo ha ancora molti segreti da svelare.

Queste mummie sono attualmente nel Museo Nazionale con diversi oggetti scoperti contemporaneamente.

Tra i luoghi eccezionali il Monastero etiope e giacobita siriaco di Deir el Salib, situato sotto il villaggio di Hadchit. Questi affreschi, che risalgono al Medioevo, furono dipinti da monaci di rito siriaco, giacobita ed etiope.

Il Monastero di Deir el Salib è uno dei più antichi luoghi di incontro tra diverse comunità cristiane medievali del Libano in fuga dalle persecuzioni. È una grotta trasformata in monastero o eremo.

Abbiamo scelto questo dipinto dei 4 evangelisti per mostrare come il patrimonio possa essere in pericolo in Libano, in particolare alla luce del degrado operato dall’imbecillità e dalla mancanza di civiltà di alcuni e dall’incuria di autorità religiose sia laiche che incapaci. proteggili. Questi affreschi sono stati degradati dall’inizio degli anni 2000 dalla mano dell’uomo e in particolare a livello degli occhi e delle bocche degli evangelisti, un bel simbolo di fronte a coloro che predicano la parola del Signore.

Nostra Signora di Hawqa

Oggi, da questo passato di eremiti, non possiamo che incontrare padre Dario Escobar, monaco maronita venuto dalla Colombia e che ha rinunciato alla fortuna e al conforto per rispondere alla chiamata di Dio per il disagio di una chiesa. , Notre Dame de Hawqa e il suo chiostro arroccato in una grotta situata quasi all’inizio della valle.

