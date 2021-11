testo francese

Tutto per il paese, per la gloria e la bandiera.

Con la spada e la penna segniamo i tempi.

La nostra pianura e le nostre montagne fanno uomini vigorosi.

Dedichiamo la nostra parola e il nostro lavoro alla perfezione.

Tutto per il paese, per la gloria e la bandiera.

Tutto per la patria.

I nostri vecchi e giovani stanno aspettando la chiamata della patria.

Nel giorno della crisi sono come i leoni della giungla.

Il cuore del nostro Oriente resta il Libano per sempre.

Possa Dio preservarlo fino alla fine dei tempi.

Tutto per il paese, per la gloria e la bandiera.

Tutto per la patria.

La sua terra e il suo mare sono i gioielli di entrambe le direzioni.

Le sue buone azioni invadono i poli.

Il suo nome è stato la sua gloria dall’inizio dei tempi.

Il suo cedro è il suo orgoglio, il suo simbolo eterno.

Tutto per il paese, per la gloria e la bandiera.

Tutto per la patria.