Dopo diverse settimane di penuria, il governatore della Banque du Liban, Riad Salamé, ha finalmente ammesso davanti all’alto consiglio di La Défense di non poter più sovvenzionare l’acquisto di combustibili, portando di fatto a cessare le sovvenzioni concesse a questo settore .essenziale, dice il canale televisivo Al Jadeed.

La fine del programma di sussidi era prevista entro la fine dell’estate aveva ancora promesso Riad Salamé dopo un incontro, un mese e mezzo fa al palazzo presidenziale di Baabda, durante il quale era stata decisa, in cambio, la modifica della parità utilizzato nell’ambito di questo programma che è passato così da 1507 LL/USD a 3900 LL/USD.

Da parte loro, le autorità libanesi si erano impegnate a mantenere questo programma fino all’attuazione del programma di razionamento delle popolazioni più vulnerabili.

In assenza di finanziamenti, il prezzo concesso al carburante dovrebbe allinearsi ai prezzi mondiali, che ora equivale a 15 o 20 dollari a seconda del tipo di benzina, provocando così un ulteriore aumento dell’inflazione in Libano.

Questa informazione arriva anche in un momento in cui diversi ospedali hanno già indicato di non avere l’olio combustibile necessario per il funzionamento dei loro generatori a causa dei cronici tagli all’elettricità pubblica, razionata fino a 4 ore al giorno dopo che la Banque du Liban non è riuscita a finanziare anche l’olio combustibile necessario alle centrali elettriche. Pertanto, EDL non è più in grado di garantire 800 Mgw di produzione a fronte di una domanda che supera i 3000 Mgw e una capacità produttiva di soli 2000 Mgw.

Una conseguenza a cascata, anche il prezzo degli abbonamenti ai generatori dovrebbe aumentare.

Carenza di medicinali e rischio di veder lievitare il prezzo del pane

Ora gli occhi sono puntati sui settori della droga e della panificazione.

Per quanto riguarda i panifici, il prezzo del pane è quindi indicizzato su diversi fattori tra cui il prezzo dell’olio combustibile ma anche sul prezzo della farina anch’essa sovvenzionata dalla Banque du Liban. Se questi sussidi venissero interrotti, anche il prezzo del pane potrebbe salire. Nel nord del Libano, i mugnai hanno già annunciato la chiusura dei loro stabilimenti. Dovrebbero essere seguiti dai panifici.

Ancora più critico, i pazienti con malattie croniche e persino il cancro trovano sempre più difficile ottenere i loro farmaci.

Come promemoria, la banca centrale ha dichiarato ieri di aver già pagato 536 milioni di dollari per importazioni di farmaci al 30 giugno 2021 , mentre il valore presentato per la pre-approvazione è stato stimato in $ 445 milioni. Il conto totale delle importazioni raggiungerebbe quindi in quella data 1,5 miliardi di dollari, mentre la Banque du Liban avrebbe finanziato nel 2020 1.173 milioni di dollari in farmaci. Pertanto, la BdL non avrebbe saldato fino ad oggi un saldo di 445 milioni di dollari, anche se avesse accettato di proseguire il programma alla cifra di 50 milioni di dollari al mese, a fronte di una richiesta originaria di 150 milioni di dollari, cosa che, per ora, non sarebbe stato attuato dalla banca centrale.

Un programma le cui ore erano già contate

Si ricorda che il programma di sovvenzioni doveva concludersi alla fine di aprile per i combustibili e alla fine del prossimo giugno per prodotti come medicinali o farina, secondo una lettera del governatore della Banca del Libano, Riad Salamé, inviata lo scorso Marzo al ministro delle Finanze Ghazi Wazni, per mancanza di riserve monetarie disponibili per continuare a finanziarlo. Non è noto per il momento come la Banque du Liban sia riuscita a portare avanti il programma senza ritardare l’approvazione di alcune linee di credito, in particolare per l’acquisto di carburanti e olio combustibile. Il costo del programma è stato di 700 milioni di dollari nel periodo precedente l’attuale crisi. È sceso a $ 500 milioni ora, o $ 6 miliardi all’anno, di cui $ 3 miliardi solo per i combustibili. Le domande riguardano anche la realtà dei 16 miliardi di dollari di riserve lorde della Banca del Libano costituiti principalmente dalle somme disponibili dal 15% delle riserve minime sui depositi bancari. L’istituzione di un programma di carte prepagate dipenderebbe però dall’approvazione del parlamento poiché si tratterebbe quindi di un prestito annuale per un importo di un miliardo di dollari della Banca del Libano contro i 6 attuali. Questo programma sarebbe ora rivolto a 800.000 famiglie. Infatti, più del 75% della popolazione vivrebbe oggi al di sotto della soglia di povertà, vale a dire con meno di 6 dollari al giorno. Il tasso di inflazione avrebbe raggiunto anche il 155% nel corso dell’anno 2020, i prezzi di alcuni prodotti essenziali ma non agevolati avrebbero addirittura raggiunto un aumento del 400%, mentre la lira libanese avrebbe perso oltre il 90% del suo valore da ottobre 2019 . Lo scorso marzo, il ministro delle Finanze uscente Ghazi Wazni, dal canto suo, ha stimato che si tratterebbe di ridurre il numero dei prodotti agevolati da 300 a 100 prodotti, di ridurre i sussidi concessi all’acquisto di carburanti e farmaci e di introdurre un tessera annonaria a favore di 800.000 famiglie, inducendo una riduzione annua della metà degli attuali sussidi che passerebbero da 6 a 3 miliardi di dollari. L’istituzione di un programma di carte prepagate sarebbe tuttavia soggetta all’approvazione del Parlamento. La creazione di questo programma di rete di salvataggio per sostituire il programma di sovvenzioni è stato adottato dal parlamento libanese il 12 marzo e firmato dal Presidente della Repubblica l’8 aprile prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Questo programma mira a creare una carta di pagamento prepagata che verrebbe così data alle famiglie vulnerabili alla crisi economica. Avrebbero così ricevuto 100.000 sterline al mese a persona per circa un anno, voleva la Banca del Libano mentre la Banca Mondiale aveva indicato che richiedeva che queste somme fossero messe a disposizione al tasso reale della valuta locale.

50% del programma di sussidio carburante

I combustibili da soli rappresentano il 50% del programma di sussidi della Banca del Libano, ha affermato il ministro dell’Energia uscente. Nonostante un aumento del prezzo della benzina di oltre il 50% in Libano, una tanica di benzina costa circa tre dollari mentre in Siria la stessa può costare tra i 7 e i 13 dollari, portando a traffici tra 2 paesi, che potrebbero portare a un inversione dei flussi di contrabbando tra i 2 paesi.

