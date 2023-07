Agence Nationale d’Information (NNA)

16H00 nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;Confeacute;rence sur le thegrave;me laquo; L#39;avenir du systegrave;me financier libanais et son impact sur l#39;eacute;conomie raquo;, agrave; l#39;invitation de l#39;Union des Hommes d#39;affaires pour l#39;Appui et le Deacute;veloppement laquo; IRADA raquo;, et en preacute;sence du ministre sortant de l#39;Environnement, Nasser Yassin, et de l#39;ancienne ministre, Raya Al-Hassan, agrave; lrsquo;hocirc;tel Movenpick agrave; Beyrouth.

18H00 nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;Ceacute;reacute;monie en lrsquo;honneur du journaliste Kamil Abdallah (45 ans dans le monde du journalisme, de la radio et de la teacute;leacute;vision), sous le patronage et en preacute;sence du ministre sortant de l#39;Information, Ziad Makary, au centre culturel de la municipaliteacute; de Aley.

19H00 nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;L#39;International Musculoskeletal Society I.M.S. ouvre sa quatorziegrave;me confeacute;rence sur quot;Les derniegrave;res techniques de chirurgie orthopeacute;dique et les traitements intelligentsquot;, agrave; l#39;Hocirc;tel Radisson Blu agrave; Beyrouth, sous les auspices et en preacute;sence du ministre sortant de la Santeacute;, Firas Al-Abiad.

