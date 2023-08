Agence Nationale d’Information (NNA)

9H30 nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;Ouverture du premier Forum arabe des banques et des hommes d#39;affaires, agrave; l#39;invitation de l#39;Union des Banques Arabes et de l#39;Union Internationale des Banquiers Arabes, sous l#39;eacute;gide et en preacute;sence du ministre sortant de l#39;Economie, Amine Salam, agrave; l#39;hocirc;tel Phoenicia Intercontinental.

17H00 nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;Le commandement de lrsquo;armeacute;e inaugure une exposition photo agrave; l#39;occasion du soixante-dix-huitiegrave;me anniversaire de la fecirc;te de lrsquo;armeacute;e, sous l#39;eacute;gide du commandant en chef de nbsp;lrsquo;armeacute;e, le geacute;neacute;ral Joseph Aoun, agrave; Yarzeacute;.

=============N.A.