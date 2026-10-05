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Journal LibnaNEWS du 5 octobre 2026 : Liban, région, monde, économie 📰



📰 Le journal LibnaNEWS du lundi 5 octobre 2026, tout l'essentiel en 5 minutes !



🇱🇧 Liban : loi électorale rouverte, loi bancaire devant le Conseil constitutionnel, positions israéliennes au Sud, négociations attendues le 20 octobre

🌍 Région : réunion de Camp David sur l'Iran, ministre iranien du Pétrole démissionnaire, cérémonie du 7 octobre en Israël, offensive au Yémen

🗳️ Monde : Bolsonaro devant Lula au Brésil, Merz à Kyiv, élections en Lettonie, pluies à Barcelone

🇫🇷 France : blocus des lycées, primaire socialiste

🇺🇸 États-Unis : seulement 29 000 emplois en septembre

💰 Économie : Brent à 102 $, le kWh du générateur à 52 840 LL

🤔 Insolite : le tsar Samuel de retour à Sofia, les canaux de Gand tout verts



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📷 Photos : Wikimedia Commons

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