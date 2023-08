Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – (AFP) -nbsp;Des records aux quot;conseacute;quences deacute;sastreusesquot; pour le monde: juillet 2023 a bien eacute;teacute; le mois le plus chaud jamais enregistreacute; sur Terre, a confirmeacute; mardi le service europeacute;en Copernicus, deacute;taillant des donneacute;es qui affolent tous les compteurs.

Le mois dernier, marqueacute; par des canicules et des incendies agrave; travers le monde, a eacute;teacute; 0,33deg;C plus chaud que le mois qui deacute;tenait jusqu#39;agrave; preacute;sent le record (juillet 2019, qui avait atteint 16,63deg;C en moyenne). La tempeacute;rature de l#39;air a aussi eacute;teacute; 0,72deg;C plus chaude que la moyenne (1991-2020) pour juillet, a indiqueacute; Copernicus dans son bulletin. Le suspense eacute;tait limiteacute;: degrave;s le 27 juillet, avant mecirc;me la fin du mois, les scientifiques avaient jugeacute; quot;extrecirc;mement probablequot; que juillet 2023 soit le mois le plus chaud jamais enregistreacute;, toutes saisons confondues.

Un sombre constat qui avait fait dire au secreacute;taire geacute;neacute;ral de l#39;ONU, Antoacute;nio Guterres, que l#39;humaniteacute; avait quitteacute; l#39;egrave;re du reacute;chauffement climatique pour entrer dans celle de quot;l#39;eacute;bullition mondialequot;. Les oceacute;ans teacute;moignent eacute;galement de cette eacute;volution inquieacute;tante, avec des tempeacute;ratures de surface anormalement eacute;leveacute;es depuis avril et des niveaux ineacute;dits en juillet. Un record absolu a eacute;teacute; ainsi atteint le 30 juillet avec 20,96deg;C et pour l#39;ensemble du mois, la tempeacute;rature de surface a eacute;teacute; 0,51deg;C au-dessus de la moyenne (1991-2020).

quot;Eveacute;nements extrecirc;mesquot;

quot;Nous venons d#39;assister agrave; de nouveaux records agrave; la fois pour les tempeacute;ratures mondiales de l#39;air et agrave; la surface des oceacute;ans en juillet. Ces records ont des conseacute;quences deacute;sastreuses pour les personnes et pour la planegrave;te, exposeacute;s agrave; des eacute;veacute;nements extrecirc;mes plus freacute;quents et plus intensesquot;, a souligneacute; Samantha Burgess, directrice adjointe du service europeacute;en Copernicus sur le changement climatique (C3S).

Les signes du reacute;chauffement climatique causeacute; par les activiteacute;s humaines – agrave; commencer par l#39;utilisation des eacute;nergies fossiles (charbon, peacute;trole, gaz) – se sont en effet manifesteacute;s simultaneacute;ment agrave; travers le monde. Ils sont omnipreacute;sents: la Gregrave;ce en partie ravageacute;e par les flammes de mecirc;me que le Canada, par ailleurs victime de terribles inondations, une chaleur eacute;crasante sur l#39;Europe du Sud, l#39;Afrique du Nord, le sud des Etats-Unis et une partie de la Chine, victime peu apregrave;s de pluie diluviennes…

Le reacute;seau scientifique World Weather Attribution (WWA) a deacute;jagrave; conclu que les reacute;centes canicules en Europe et aux Etats-Unis auraient eacute;teacute; quot;quasiment impossiblesquot; sans l#39;effet de l#39;activiteacute; humaine. Copernicus indique aussi que la banquise de l#39;Antarctique a atteint sa plus faible eacute;tendue pour un mois de juillet depuis le deacute;but des observations par satellite, agrave; 15% sous la moyenne pour ce mois.

quot;Urgencequot;

quot;2023 est pour l#39;instant la troisiegrave;me anneacute;e la plus chaude avec 0,43deg;C au-dessus de la moyenne reacute;centequot; et quot;une tempeacute;rature moyenne mondiale en juillet 1,5deg;C au-dessus des niveaux preacute;-industrielsquot;, souligne eacute;galement Samantha Burgess.

Ce chiffre de 1,5deg;C est hautement symbolique car c#39;est la limite la plus ambitieuse fixeacute;e par l#39;accord de Paris de 2015 pour limiter le reacute;chauffement. Toutefois le seuil eacute;voqueacute; dans cet accord international porte sur des moyennes sur de nombreuses anneacute;es et non sur un seul mois. quot;Mecirc;me si tout cela n#39;est que temporaire, ccedil;a montre l#39;urgence agrave; accomplir des efforts ambitieux pour reacute;duire les eacute;missions mondiales de gaz agrave; effet de serre, qui sont la cause principale de ces recordsquot;, conclut Samantha Burgess.

L#39;anneacute;e 2023 n#39;a peut-ecirc;tre pas fini de battre des records. quot;On s#39;attend agrave; une fin d#39;anneacute;e relativement chaude pour 2023 en raison du deacute;veloppement du pheacute;nomegrave;ne El Nintilde;oquot;, rappelle Copernicus. Ce pheacute;nomegrave;ne climatique cyclique au-dessus du Pacifique est en effet synonyme de reacute;chauffement mondial suppleacute;mentaire.

