Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – La député Halimé Kaakour a annoncé avoir envoyé, avec les députés Cynthia Zarazir, Firas Hamdan et Elias Jaradé, une série de questions au ministre sortant de l’Éducation, Abbas Halabi, concernant des divergences entre les données et chiffres publiés sur le site du ministre et ceux déclarés par les donateurs.

Kaakour a souligné le besoin de mener un audit juricomptable sur tous les dons et prêts fournis au ministère, aux côtés d’un plan d’urgence d’évaluation du secteur, avec l’adoption des normes de bonne gouvernance.

D.CH.