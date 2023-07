Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI -nbsp;Le ministre sortant de la Jeunesse et des Sports, Georges Kallas, a appeleacute; le jeune libanais Marcel Walid Cheiban, qui a entameacute; aujourd#39;hui, dimanche, son escalade du mont Kilimandjaro. Cette ascension prendra sept jours conseacute;cutifs, pour atteindre une altitude de 5.895 megrave;tres, ougrave; l#39;oxygegrave;ne se rareacute;fie et le froid s#39;intensifie faisant tomber la tempeacute;rature agrave; environ -20 degreacute;s.

Kallas a deacute;clareacute; que Cheiban repreacute;sente l#39;aspiration de la jeunesse libanaise intellectuelle et prometteuse, lui souhaitant succegrave;s dans son expeacute;rience sportive et qu#39;il hisse le drapeau libanais au sommet.nbsp;

A noter que Cheiban a vingt ans, il est en troisiegrave;me anneacute;e de meacute;decine dentaire agrave; l#39;Universiteacute; Saint-Joseph. Il a eacute;teacute; sacreacute; champion universitaire de Taekwondo et a remporteacute; une meacute;daille d#39;argent lors du Beirut Open.

nbsp;

nbsp; nbsp;=================D.CH.