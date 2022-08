Agence Nationale d’Information (NNA)

Le député Ibrahim Kanaan a annoncé jeudi la fin de l’examen du projet de budget pour 2022 par la Commission parlementaire des Finances et du Budget, qu’il préside.

A l’issue de la réunion de la Commission des Finances et du Budget, le député Ibrahim Kanaan a souligné que le rapport qu’il est en passe de préparer sur le budget mentionnera les articles du projet de budget qui ont été approuvés et ceux qui sont restés en suspens ainsi que les revenus du Trésor en se basant sur les deux scénarios présentés par le ministre sortant des Finances. Un scénario se base sur un taux du dollar douanier à 12.000 LL et un autre sur un taux de 14.000 LL.

«On est devant le mal et le pire. Le mal est de transmettre le projet de budget en l’état actuel au Parlement afin que les députés réunis en séance plénière tranchent alors que le pire est de laisser l’Etat dépenser sur la base du douzième provisoire. On a choisi le mal», a-t-il souligné