ANI ndash; Le parti Kataeuml;b a souligneacute; que laquo;le Liban est totalement sous lrsquo;emprise drsquo;une milice armeacute;e, qui a confisqueacute; sa deacute;cision et a pris le controcirc;le de ses institutionsnbsp;raquo;raquo;

Dans un communiqueacute; publieacute; agrave; lrsquo;issue de la reacute;union de son bureau politique, le parti Kataeuml;b a condamneacute; le fait que laquo;cette milice dicte ses instructions aux institutions de lrsquo;Etat et paralyse leur fonctionnement par la forceraquo;.nbsp;laquo;nbsp;Elle a isoleacute; le Liban et a fait de lui un pays deacute;faillantnbsp;raquo;. laquo;nbsp;La situation actuelle du pays a besoin drsquo;un profond soulegrave;vement existentiel qui mette fin au coup drsquo;Eacute;tat meneacute; par le Hezbollah et son eacute;quipe politique qui srsquo;est empareacute; du Liban et la transformer en un pays qui ne ressemble ni agrave; son peuple ni agrave; son histoirenbsp;raquo;, a releveacute; le communiqueacute;.