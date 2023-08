Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – La commission parlementaire des finances et du budget s#39;est reacute;unie lundi sous la preacute;sidence du deacute;puteacute; Ibrahim Kanaan pour discuter du rapport preacute;liminaire d#39;audit juricomptable d#39;Alvarez et Marsal en preacute;sence des ministres des Finances et de la Justice, Youssef Al-Khalil et Henry Al-Khoury, et du gouverneur par inteacute;rim de la Banque centrale libanaise, Wassim Mansouri.

nbsp;

nbsp;

=========N.A.