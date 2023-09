Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI -nbsp;

La Coreacute;e du Nord a annonceacute; vendredi avoir construit un laquo; sous-marin nucleacute;aire tactique d#39;attaque raquo; dans le cadre de ses efforts pour renforcer sa force navale, a indiqueacute; l#39;agence de presse d#39;Eacute;tat KCNA. Ce nouveau sous-marin a eacute;teacute; deacute;voileacute; mercredi lors d#39;une ceacute;reacute;monie preacute;sideacute;e par le dirigeant nord-coreacute;en Kim Jong Un, qui a deacute;clareacute; que l#39;engin s#39;inscrit dans la laquo; progression de l#39;armement nucleacute;aire de la Marine dans le futur raquo;, selon KCNA.

Les images diffuseacute;es par les meacute;dias d#39;Eacute;tat montrent M. Kim, vecirc;tu d#39;un costume leacute;ger et chapeau assorti, s#39;adressant agrave; des marins en uniforme blanc agrave; cocirc;teacute; du sous-marin, dont la proue est deacute;coreacute;e du drapeau nord-coreacute;en. Le lancement du sous-marin numeacute;ro 841, baptiseacute; Hero Kim Kun Ok, marque laquo; un nouveau chapitre dans le renforcement des forces navales de la RPDC raquo;, selon l#39;agence d#39;Etat qui fait reacute;feacute;rence agrave; l#39;abreacute;viation du nom officiel de la Coreacute;e du Nord.

Le dirigeant nord-coreacute;en a deacute;clareacute; que le sous-marin laquo; accomplira sa mission de combat raquo; et sera laquo; l#39;un des principaux moyens offensifs sous-marins des forces navales raquo; nationales, selon la mecirc;me source. La Coreacute;e du Nord va transformer ses sous-marins existants pour en faire des vaisseaux de combat eacute;quipeacute;s d#39;armes nucleacute;aires, a-t-il deacute;clareacute;.

Au cours de la ceacute;reacute;monie avec confettis et ballons, le numeacute;ro un nord-coreacute;en a eacute;voqueacute; le laquo; plan strateacute;gique et tactique visant agrave; continuellement renforcer la moderniteacute; des forces sous-marines et de surface et la progression de l#39;armement nucleacute;aire de la Marine dans le futur raquo;, selon KCNA. Encadreacute; de militaires en uniformes immaculeacute;s arborant profusion de meacute;dailles, Kim se montre hilare, coiffeacute; du keacute;pi visiblement emprunteacute; agrave; un officier de la Marine accroupi devant lui, en applaudissant le lancement du nouveau sous-marin, selon une photo de KCNA.

Il a inspecteacute; le sous-marin qui se preacute;parait agrave; effectuer une sortie d#39;essai jeudi. laquo; Armer la Marine avec des armes nucleacute;aires devient une tacirc;che urgente raquo;, a-t-il affirmeacute; selon KCNA.

64 agrave; 86 sous-marins

Le pays reclus a multiplieacute; cette anneacute;e les essais d#39;armement. En aoucirc;t, le pays avait eacute;choueacute; en aoucirc;t dans sa deuxiegrave;me tentative de mise en orbite d#39;un satellite espion, qui s#39;est soldeacute;e par un eacute;chec.

En reacute;ponse agrave; ces essais, Seacute;oul et Washington ont renforceacute; leur coopeacute;ration en matiegrave;re de deacute;fense, en organisant des exercices militaires conjoints.

Selon la Nuclear Threat Initiative, un groupe de reacute;flexion baseacute; aux Eacute;tats-Unis, la Coreacute;e du Nord possegrave;de entre 64 et 86 sous-marins, soit l#39;une des plus importantes flottes de sous-marins au monde. Toutefois, les experts doutent qu#39;ils soient tous opeacute;rationnels eacute;tant donneacute; l#39;acirc;ge des navires, selon NTI. En 2019, les meacute;dias d#39;Eacute;tat avaient montreacute; Kim Jong Un inspectant un sous-marin qui n#39;avait jamais eacute;teacute; signaleacute; auparavant. laquo; Il s#39;agit du mecirc;me sous-marin – bien que modifieacute; en profondeur – raquo;, a estimeacute; Joseph Dempsey, chercheur agrave; l#39;Institut international d#39;eacute;tudes strateacute;giques, sur X.

laquo; Bien que la Coreacute;e du Nord ait ajouteacute; un compartiment agrave; missiles et imiteacute; exteacute;rieurement des caracteacute;ristiques de conception plus contemporaines… (le sous-marin) agrave; la base est un classe Romeo agrave; propulsion diesel-eacute;lectrique obsolegrave;te, conccedil;u agrave; l#39;origine dans les anneacute;es 1950 raquo;, a-t-il deacute;clareacute;. laquo; Il preacute;sentera des limites et des vulneacute;rabiliteacute;s fondamentales raquo;. Ankit Panda, analyste baseacute; aux Eacute;tats-Unis, a ajouteacute; que les capaciteacute;s du nouveau sous-marin laquo; ne seront pas reacute;volutionnaires, mais augmenteront la complexiteacute; de la menace nucleacute;aire poseacute;e par la Coreacute;e du Nord raquo;. La Coreacute;e du Sud a condamneacute; le lancement du sous-marin.

Kim In-ae, porte-parole adjoint du ministegrave;re sud-coreacute;en de l#39;unification, a deacute;clareacute; que Pyongyang laquo; gaspille ses maigres ressources dans le deacute;veloppement futile d#39;armes tout en neacute;gligeant les difficulteacute;s de vie de son peuple raquo;. laquo; Pyongyang doit comprendre que ses programmes d#39;armement et ses menaces ne font que mettre sa seacute;curiteacute; en danger face agrave; la reacute;ponse eacute;crasante de la position conjointe renforceacute;e de la Coreacute;e du Sud, des Eacute;tats-Unis et du Japon raquo;, a-t-il ajouteacute;.

nbsp;

AGENCES