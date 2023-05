Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – (AFP) -nbsp;La Coreacute;e du Nord a annonceacute; mercredi avoir tenteacute; de lancer un quot;satellite de reconnaissance militairequot; mais que celui-ci s#39;eacute;tait quot;abicirc;meacute; en merquot;, apregrave;s avoir deacute;clencheacute; une alerte au missile au Japon et un ordre d#39;eacute;vacuation erroneacute; agrave; Seacute;oul.

quot;La nouvelle fuseacute;e de transport de satellites Cheollima-1 s#39;est abicirc;meacute;e dans la mer de l#39;Ouestquot;, le nom coreacute;en de la mer Jaune, a deacute;clareacute; l#39;agence de presse d#39;Etat KCNA, expliquant cet eacute;chec par quot;une perte de pousseacute;e due agrave; un deacute;marrage anormal du moteur du deuxiegrave;me eacute;tage, apregrave;s la seacute;paration du premier eacute;tage pendant un vol normalquot;. Le projectile a quot;rapidement disparu des radars avant d#39;atteindre son point de chute attenduquot;, selon l#39;armeacute;e sud-coreacute;enne citeacute;e par l#39;agence Yonhap.

L#39;armeacute;e sud-coreacute;enne a publieacute; des images des deacute;bris du satellite et de son lanceur qu#39;elle a annonceacute; avoir repecirc;cheacute; en mer Jaune, agrave; 200 km de l#39;icirc;le d#39;Eocheong, loin au large de la cocirc;te occidentale de la peacute;ninsule. Ces images montrent une grande structure meacute;tallique en forme de cylindre avec quelques tuyaux et fils agrave; son extreacute;miteacute;. Le tir, survenu tocirc;t mercredi, a semeacute; la confusion au Japon et agrave; Seacute;oul. Les siregrave;nes ont retenti, assorties d#39;une alerte d#39;quot;urgence critiquequot; envoyeacute;e par la mairie de la capitale sud-coreacute;enne agrave; 06H41 (21H41 GMT) accompagneacute;e d#39;une sonnerie tonitruante sur tous les teacute;leacute;phones mobiles de la ville.

quot;Les enfants d#39;abordquot;nbsp;

L#39;alerte, qui exhortait les habitants agrave; se preacute;parer pour une eacute;vacuation en faisant passer les quot;enfants et les personnes acirc;geacute;es d#39;abordquot;, a ensuite eacute;teacute; annuleacute;e, le ministegrave;re de l#39;Inteacute;rieur invoquant une erreur. Selon l#39;armeacute;e sud-coreacute;enne citeacute;e par Yonhap, la fuseacute;e n#39;a jamais menaceacute; la zone meacute;tropolitaine de Seacute;oul. Une alerte au missile avait eacute;galement eacute;teacute; eacute;mise dans le deacute;partement japonais d#39;Okinawa (sud), appelant la population agrave; se mettre agrave; l#39;abri. Elle a eacute;galement eacute;teacute; leveacute;e par le gouvernement, 30 minutes plus tard.

Les Etats-Unis ont condamneacute; ce lancement qui utilise quot;la technologie des missiles balistiquesquot; et quot;risque de deacute;stabiliser la situation seacute;curitaire dans la reacute;gion et au-delagrave;quot;, a estimeacute; Adam Hodge, porte-parole du Conseil de seacute;curiteacute; nationale ameacute;ricain.

Pyongyang avait annonceacute; mardi qu#39;il allait mettre en orbite un satellite espion afin de quot;faire face aux actions militaires dangereuses des Etats-Unis et de leurs vassauxquot;. Bien qu#39;il ne communique pas agrave; l#39;avance sur ses essais de missiles, le reacute;gime informe geacute;neacute;ralement sur ses programmes spatiaux preacute;senteacute;s comme pacifiques, et avait preacute;venu que ce lancement interviendrait entre le 31 mai et le 11 juin.

Missile deacute;guiseacute; ?nbsp;

Tokyo a condamneacute; quot;fermementquot; mercredi le tir et deacute;nonceacute; une violation des reacute;solutions du Conseil de seacute;curiteacute; des Nations Unies. quot;La deacute;termination de Kim (Jong Un) ne s#39;arrecirc;te pas lagrave;quot;, a estimeacute; aupregrave;s de l#39;AFP Soo Kim, ancienne analyste de la CIA, ajoutant que cette derniegrave;re opeacute;ration peut ecirc;tre annonciatrice de quot;provocations plus importantes, dont l#39;essai nucleacute;aire sur lequel nous speacute;culons depuis longtempsquot;.

En 2012 et 2016, la Coreacute;e du Nord avait reacute;aliseacute; des tests de missiles balistiques en les qualifiant de lancements de satellites. Les deux projectiles avaient survoleacute; la reacute;gion d#39;Okinawa. Sitocirc;t annonceacute; par Pyongyang, le projet de lancement de satellite avait eacute;teacute; immeacute;diatement condamneacute; par Tokyo et Seacute;oul, qui ont invoqueacute; eux aussi les sanctions des Nations Unies. Ces sanctions interdisent agrave; la Coreacute;e du Nord de lancer des missiles balistiques, qui reposent sur la mecirc;me technologie que les lanceurs spatiaux. quot;Si la Coreacute;e du Nord procegrave;de effectivement agrave; ce lancement, elle devra en payer le prix et supporter la souffrance qu#39;elle meacute;ritequot;, avait lanceacute; le ministegrave;re des Affaires eacute;trangegrave;res sud-coreacute;en.

Selon des speacute;cialistes, la Coreacute;e du Nord ne dispose d#39;aucun satellite en fonctionnement, bien qu#39;elle en ait envoyeacute; cinq vers l#39;espace. Trois lancements ont eacute;choueacute;. Quant aux deux autres appareils, qui ont vraisemblablement eacute;teacute; mis en orbite, aucun organisme indeacute;pendant n#39;a jamais capteacute; leurs signaux, laissant penser agrave; un dysfonctionnement. Critiquant les reacute;centes manoelig;uvres militaires entre Washington et Seacute;oul, un haut responsable nord-coreacute;en avait deacute;clareacute; mardi que son pays ressentait quot;le besoin de deacute;velopper ses moyens de reconnaissance et d#39;information ainsi que d#39;ameacute;liorer diverses armes deacute;fensives et offensivesquot;. Pour Leif-Eric Easley, professeur agrave; l#39;universiteacute; Ewha de Seacute;oul, le succegrave;s de la mission importe moins que la capaciteacute; de Pyongyang agrave; construire un discours de propagande et une nouvelle rheacute;torique diplomatique autour de ses capaciteacute;s spatiales.

Depuis une escalade des tensions en 2019 avec sa voisine, la Coreacute;e du Nord a acceacute;leacute;reacute; son deacute;veloppement militaire et s#39;est deacute;clareacute;e puissance nucleacute;aire quot;irreacute;versiblequot; par le biais de son leader, Kim Jong Un. Ce dernier a appeleacute; agrave; l#39;augmentation quot;exponentiellequot; de l#39;arsenal nord-coreacute;en, y compris en armes nucleacute;aires tactiques.

