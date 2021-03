Capture d’écran d’une vidéo publiée par An-Nahar.

Nous avons appris que le ministre de l’Economie, Raoul Nehmé, a subi un assaut de la part de manifestants venus de Tripoli, qui ont même installé une potence sur un sémaphore face à l’immeuble. Il a publié aujourd’hui les commentaires suivants :

«Il y a deux jours, des manifestants ont pris d’assaut le bâtiment du ministère de l’Économie et ont tenté de faire de même avec l’immeuble dans lequel j’habite. Ils ont également accroché une “potence” pour moi. Tout ceci, dans le cadre d’un projet politique qui soulève des points d’interrogation, et qui se fonde sur un mensonge selon lequel Raoul Nehmé aurait supprimé les subventions. Ne parlons pas de toutes les informations fausses qui ont précédé et qui, habilement ficelées, avaient pour but de faire de Raoul Nehmé le coupable et le responsable de toutes les crises que nous traversons.

«Oui, je suis coupable : j’ai décidé en mai 2020, en l’absence de toute alternative possible, et en accord avec le gouvernement, de subventionner les matières essentielles comme solution totalement exceptionnelle et temporaire. Il fallait préserver ce qui restait de pouvoir des citoyens, la condition étant que le gouvernement prépare en même temps un plan global de réforme de la politique des subventions.

«Je suis coupable: je suis le premier à avoir, deux semaines plus tard, soit en juin 2020, fait une proposition pour réformer l’actuel plan, et canaliser les subventions vers les seuls citoyens qui en avaient besoin afin d’empêcher le gaspillage des fonds du Trésor public, et de mettre fin à toute contrebande et toute déperdition de nos réserves de dollars. Mais une campagne impitoyable a alors été menée contre ma proposition.

«Je suis coupable: j’ai travaillé à l’élaboration d’une proposition de plan global pour remplacer les subventions des produits de base par un programme de compensations en espèces avec une large couverture pour les citoyens libanais. Le plan, préparé en coopération avec la Banque mondiale, a été, publiquement et en détail, expliqué par moi le 16 décembre 2020 à l’opinion publique, aux politiciens et aux économistes[1].

«Je suis coupable: j’ai tenté de prévenir la crise en travaillant sur un plan global de réforme des subventions, alors que ce n’est pas moi qui ai légalement le pouvoir de décider la rationalisation des subventions ou leur non-rationalisation. J’ai donc dit à plusieurs reprises à qui de droit que nous ne pouvions pas nous permettre de perdre de temps avant d’approuver le plan de subvention des individus plutôt que des biens. Mais aucun de ceux qui avaient le pouvoir de décider, n’a eu le courage de le faire et d’en endosser la responsabilité face au peuple.

«Je suis coupable: j’ai choisi de ne pas me renfermer sur moi-même, et je n’ai jamais refusé d’assumer mes responsabilités et de prendre des décisions audacieuses et parfois douloureuses face au taux de change élevé du dollar et aux fluctuations du prix des matières premières à l’échelle mondiale, et sur la base d’études scientifiques et économiques, afin de préserver la sécurité [de l’approvisionnement] alimentaire.

«Je suis coupable: j’ai travaillé à une loi de contrôle des capitaux devant empêcher les grands déposants de faire fuir leur argent à l’étranger. Mais cette loi a été entravée par un parti politique bien connu[2], décuplant l’ampleur de la crise. Le résultat a été un “haircut” déguisé de 70% sur les biens des petits déposants.

«Je suis coupable: j’ai travaillé à faire adopter l’audit juricomptable [forensic audit], et insisté partout sur la nécessité de conclure un accord avec le Fonds monétaire international comme solution primaire à la crise.

«Je suis coupable: j’ai travaillé à un plan de réformes économiques visant à transformer la situation libanaise de façon à en finir avec les politiques en usage depuis 30 ans, qui favorisaient l’économie rentière et qui nous ont amenés à ce déficit économique, pour rendre possible un boum économique pour les secteurs producteurs et intellectuels,

«Je suis coupable: j’ai dit franchement aux gens que les lois en vigueur ne donnaient pas au ministère de l’Economie le pouvoir de dissuasion nécessaire pour qu’il puisse lutter contre la fraude et les hausses excessives des prix. Et j’ai préparé un projet d’amendement de la loi sur la protection des consommateurs, afin de parvenir à une protection efficace en termes de surveillance, d’enquête et de sanctions immédiates.

«Je suis coupable: j’ai travaillé à une loi sur la concurrence devant interdire les monopoles et la mainmise sur le marché par quelques-uns, supprimer les agences exclusives et promouvoir la concurrence, et donc, baisser les prix et empêcher qu’ils soient fixés de façon arbitraire.

«Au pays des promesses creuses, mon grand crime serait-il de ne pas avoir fui un jour devant mes responsabilités, et d’avoir travaillé à sauvegarder les moyens de subsistance du pauvre, et à voter les lois et les projets qui nous aident à sortir de la crise?»

«Ou bien ma faute impardonnable serait-elle de n’avoir jamais participé au jeu médiatique et à la rhétorique démagogique creuse, disant franchement la vérité aux Libanais, aussi difficile et douloureuse qu’elle soit? Si c’est le cas, alors oui, je suis coupable.»

[1] https://youtu.be/_5hG36Z1jXw

[2] Le contrôle des capitaux relève du ministère des Finances, actuellement contrôlé par Nabih Berri, chef du parti Amal et président du Parlement. (Note de Libnanews)