La fête oubliée du Liban : le jour où Gouraud proclama le Grand Liban 🇱🇧
1er septembre 1920 : depuis le porche de la Résidence des Pins, le général Gouraud donne naissance au Liban moderne. Une date fondatrice que presque personne ne célèbre plus.
La fête oubliée du Liban : le jour où Gouraud proclama le Grand Liban 🇱🇧
La fête oubliée du Liban : le jour où Gouraud proclama le Grand Liban 🇱🇧 1er septembre 1920 : depuis le porche de la Résidence des Pins, le général Gouraud donne naissance au Liban moderne….
La fête oubliée du Liban : le jour où Gouraud proclama le Grand Liban 🇱🇧
Commentaires