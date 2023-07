Agence Nationale d’Information (NNA)

Les ventes de poupeacute;es Barbie s#39;envolent en Afrique du Sud dans la fouleacute;e de la sortie eacute;veacute;nement du film eacute;ponyme, y compris agrave; Johannesburg ougrave; une premiegrave;re glamour aux couleurs de barbe agrave; papa a fait rosir les reacute;seaux sociaux. Le modegrave;le longiligne du fabricant Mattel — chevelure blonde, yeux bleus et tenues roses– est deacute;clineacute; depuis des deacute;cennies en poupeacute;es de diffeacute;rentes ethniciteacute;s et couleurs de peau, qui toutes se vendent bien dans la nation quot;arc-en-cielquot; post-apartheid.

quot;Autour de la sortie du film le week-end dernier, nos ventes ont augmenteacute; de 30%quot;, note Catherine Jacoby, responsable marketing en Afrique du Sud du geacute;ant des jouets Toys R Us dans un communiqueacute;. nbsp;Mercredi, un mur preacute;sentoir de barbies et de maisons de poupeacute;es dominait l#39;entreacute;e d#39;un magasin de jouets d#39;une banlieue aiseacute;e de Johannesburg. quot;Ce jouet rend les enfants zinzinsquot;, s#39;esclaffe Anna Mkhize en rangeant les rayonnages. L#39;employeacute;e confie avoir eacute;teacute; bien occupeacute;e ces derniers jours.nbsp;

Deacute;tail amusant, l#39;engouement atteint aussi un public adulte atteint de nostalgie aiguuml;e. nbsp;quot;On a des clients de tous les acirc;ges, des petites filles mais aussi des adultes qui sont collecteursquot;, souligne aupregrave;s de l#39;AFP Hylton Bannon, geacute;rant de la chaicirc;ne Toy Kingdom, qui constate un doublement des ventes. nbsp;Le marcheacute; du jouet a vu l#39;eacute;mergence de cette clientegrave;le de quot;kidultsquot; (enfants adultes), ces grandes personnes qui quot;se tournent vers les jouets de leur enfance pour y trouver du reacute;confortquot;, confirme Mme Jacoby.

Le film, dont le rocirc;le phare est interpreacute;teacute; par l#39;Australienne Margot Robbie et son prince-consort lisse Ken, joueacute; par l#39;Ameacute;ricain Ryan Gosling, cartonne au box-office mondial. nbsp;A Johannesburg, ceacute;leacute;briteacute;s locales et influenceurs se sont succeacute;deacute; vendredi dans une boicirc;te Barbie en deacute;clinaisons de rose et parsemeacute;e de coelig;urs pour se faire tirer le portrait. Buzz garanti sur les reacute;seaux sociaux. nbsp;Mattel, qui a lanceacute; la premiegrave;re poupeacute;e Barbie en 1959, avait deacute;voileacute; sa premiegrave;re Barbie noire en 1980 qui, selon Hylton Bannon, s#39;est quot;toujours bien vendue en Afrique du Sudquot;, pays le plus ineacute;galitaire au monde mais premiegrave;re puissance industrielle du continent.

