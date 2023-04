Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le Conseil de la Ligue maronite a fustige samedi les propos diffamatoires prononcés par l’ancien ministre Najah Wakim à l’encontre du patriarche maronite, Mgr Béchara Rahi, des propos qui ont été rapportés par les médias.

Dans un communiqué publié samedi, la Ligue maronite a souligné que « le droit à la critique est un droit dont jouit tout citoyen et tout homme public. Ce droit peut être exercé sans faire usage de mots obscènes qui portent atteinte au Patriarche maronite d’Antioche et de tout l’Orient. L’insistance de M.Wakim a agressé Bkerké et son maitre en utilisant un langage qui remonte à guerre et qui reflète la haine, est une preuve de la déliquescence, qui a toujours était la sienne, depuis qu’il s’est retrouvé par hasard dans le monde de la politique .. »