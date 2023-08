Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – (AFP) -nbsp;La secreacute;taire ameacute;ricaine au Commerce Gina Raimondo s#39;entretient lundi agrave; Peacute;kin avec son homologue chinois, la derniegrave;re visite en date d#39;un haut responsable ameacute;ricain au moment ougrave; les deux puissances mondiales tentent d#39;atteacute;nuer les tensions bilateacute;rales. Les relations entre Peacute;kin et Washington restent agrave; couteaux tireacute;s sur nombre de sujets, du commerce agrave; Taiuml;wan en passant par la mer de Chine meacute;ridionale.nbsp;

En deacute;but d#39;anneacute;e, le survol du territoire ameacute;ricain par un ballon chinois, accuseacute; par Washington d#39;ecirc;tre un aeacute;ronef quot;espionquot;, avait attiseacute; les tensions et conduit agrave; l#39;annulation d#39;un deacute;placement agrave; Peacute;kin du chef de la diplomatie ameacute;ricaine Antony Blinken. L#39;heure est deacute;sormais agrave; l#39;apaisement entre les deux premiegrave;res eacute;conomies mondiales, qui tentent ces derniers mois de reprendre le dialogue. Gina Raimondo, dont la visite en Chine doit durer jusqu#39;agrave; mercredi, est la quatriegrave;me responsable de l#39;administration Biden agrave; se rendre dans le pays asiatique cette anneacute;e.

quot;Bienvenue (…) C#39;est un immense plaisir d#39;entamer ce dialogue avec vous pour se coordonner en matiegrave;re eacute;conomique et commercialequot;, a indiqueacute; agrave; son hocirc;te le ministre chinois du Commerce, Wang Wentao. Les deux responsables eacute;changent face-agrave;-face autour de longues tables entoureacute;s de leur deacute;leacute;gation respective, selon des images de CCTV. Les drapeaux chinois et ameacute;ricains sont dresseacute;s devant eux. Le ministegrave;re ameacute;ricain du Commerce avait indiqueacute; que Mme Raimondo eacute;tait quot;impatiente d#39;avoir des discussions constructives sur les relations commerciales Etats-Unis-Chine, les deacute;fis auxquels sont confronteacute;es les entreprises ameacute;ricaines et les domaines de coopeacute;ration potentiellequot;.

quot;Discussions approfondiesquot;

Outre Peacute;kin, Gina Raimondo se rendra eacute;galement agrave; Shanghai, avait-il preacute;ciseacute;. nbsp;De son cocirc;teacute;, le ministegrave;re chinois du Commerce avait affirmeacute; que Peacute;kin ferait part agrave; la ministre de ses preacute;occupations quot;tout en espeacute;rant des discussions approfondiesquot; sur quot;la reacute;solution des diffeacute;rends eacute;conomiques et commerciauxquot;. Les tensions entre les deux pays ont grimpeacute; ces derniegrave;res anneacute;es sur une myriade de sujets, dont le commerce, les technologies, le soutien militaire ameacute;ricain agrave; Taiuml;wan, la preacute;sence croissante de Peacute;kin en mer de Chine meacute;ridionale et sa relation forte avec Moscou.

Parmi les principaux deacute;saccords figurent les restrictions commerciales imposeacute;es par les Etats-Unis agrave; l#39;exportation de certains produits ameacute;ricains, notamment de haute technologie, vers la Chine. Washington les juge cruciales pour preacute;server sa seacute;curiteacute; nationale. Mais Peacute;kin estime qu#39;elles visent principalement agrave; freiner son essor eacute;conomique et deacute;veloppement.

Lors d#39;une visite agrave; Peacute;kin le mois dernier, Janet Yellen, la secreacute;taire d#39;Etat ameacute;ricaine au Treacute;sor, avait tenteacute; de rassurer les autoriteacute;s chinoises sur les multiples restrictions ameacute;ricaines. L#39;eacute;missaire ameacute;ricain pour le climat, John Kerry, avait lui effectueacute; une visite en Chine en juillet. Quant au chef de la diplomatie ameacute;ricaine, Antony Blinken, il s#39;eacute;tait rendu agrave; Peacute;kin le mois preacute;ceacute;dent, la visite de plus haut niveau d#39;un responsable ameacute;ricain depuis 2018.

