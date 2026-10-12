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La Mosaïque des 7 Sages 🏛️ Trésor du Musée National | Beyrouth



🏛️ Au Musée National de Beyrouth, une mosaïque accueille les visiteurs dès l'entrée : celle des 7 Sages de la Grèce antique.



👑 Socrate y occupe la place d'honneur, bien en vue de tous : selon la tradition, c'est lui-même qui aurait établi la liste des sept sages.



⭕ Autour de lui, sept médaillons représentent les Sages de la Grèce, chacun accompagné de sa maxime la plus célèbre.



📜 Parmi elles, « Rien de trop » de Solon d'Athènes, ou encore « Connais-toi toi-même » de Chilon de Sparte.



⛏️ Datée du 3e siècle après J.-C., l'œuvre provient de Soueidié, dans la banlieue de Baalbek, mise au jour par l'archéologue Maurice Chéhab.



🏺 Elle ornait la salle à manger d'une riche villa romaine, où fut également découverte la mosaïque de la Naissance d'Alexandre.



✍️ La mosaïque porte même la signature de son créateur, gravée dans la pierre : celle du mosaïste Amphion.



📍 Musée National de Beyrouth

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