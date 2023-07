Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI -nbsp;La paroisse drsquo;Ehden-Zgharta a indiqueacute; que lrsquo;incident regrettable et condamnable survenu hier dans les jurds du Liban nord est douloureux non seulement pour la ville de Bcharreacute;, mais aussi pour Donnieh et tout le Liban.

Le texte a appeleacute; les leaders de Bcharreacute; et de Donnieh agrave; faire preuve de sagesse et de courage dans lrsquo;approche concernant lrsquo;affaire.

