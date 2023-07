Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI -nbsp;

La participation du Liban agrave; la 60egrave;me Exposition Internationale drsquo;Art – La Biennale dinbsp; Venezia

nbsp;

nbsp;

nbsp;

Le ministre de la Culture, le juge Mohamad Wissam El-Mortada a annonceacute; par un communiqueacute; la participation du Liban agrave; la 60egrave;me Exposition Internationale drsquo;Art – La Biennale di Venezia, qui aura lieu du 20 avril au 24 novembre 2024.

nbsp;

Lrsquo;artiste Mounira Al Solh a eacute;teacute; seacute;lectionneacute;e pour repreacute;senter le Liban. Ainsi que Nada Ghandour, a eacute;teacute; nommeacute;e commissaire et curatrice du Pavillon libanais et Dina Bizri curatrice associeacute;e.

nbsp;

Le communiqueacute;nbsp; preacute;cise quenbsp; Mounira Al Solh a eacute;teacute; seacute;lectionneacute;e par le comiteacute; drsquo;experts laquo; pour ses capaciteacute;s drsquo;aborder des thegrave;mes poignants tels la guerre, ses traumatismes et lrsquo;eacute;migration avec humour et poeacute;sie agrave; travers diverses techniques artistiques comme la peinture, le dessin, la broderie, la videacute;o, la musique, la performance et les nouvelles technologies. La juxtaposition de ces eacute;leacute;ments creacute;e des univers immersifs et multi-sensoriels refleacute;tant un engagement social profond. Son art est narratif, puissant et expressif et srsquo;appuie sur une diversiteacute; drsquo;expressions, drsquo;histoires orales, de formes et de gestes. Les questions suggeacute;reacute;es par son oelig;uvre trouveront une reacute;sonance particuliegrave;rement significative avec les enjeux de notre eacute;poque au Pavillon libanais agrave; Veniseraquo;.

Mounira Al Solh est une artiste pluridisciplinaire, neacute;e en 1978 agrave; Beyrouth. Elle reacute;side et travaille entre Beyrouth et Amsterdam. Elle a appris agrave; jouer de la contrebasse au Conservatoire National de Musique au Liban, puis a obtenu un diplocirc;me de peinture de la Faculteacute; des Beaux-Arts et drsquo;Architecture de lrsquo;Universiteacute; libanaise de Beyrouth (1997-2001) ainsi que du deacute;partement des Beaux-Arts de lrsquo;Acadeacute;mie Gerrit Rietveld agrave; Amsterdam (2003-2006). Elle a eacute;teacute; chercheuse en reacute;sidence agrave; la Rijksakademie agrave; Amsterdam (2007-2008).

nbsp;

En 2008, Al Solh a conjointement lanceacute; un magazine intituleacute; NOA (Not Only Arabic) et en 2013, elle a co-fondeacute; lrsquo;eacute;cole de langue NOA agrave; Amsterdam qui a servi de plateforme de recherche temporaire pour les enquecirc;tes sur les relations entre la langue et lrsquo;immigration. Actuellement, Al Solh co-initie Modka Beireot, qui organise des expositions et des ateliers amicaux et communautaires aux Pays-Bas et au Liban.

nbsp;

Al Solh a beacute;neacute;ficieacute; de plusieurs expositions individuelles: au Museumsquartier Osnabruuml;ck, en Allemagne, en 2002; au BALTIC, Centre drsquo;art contemporain, agrave; Gateshead au Royaume-Uni en 2022; au museacute;e drsquo;art Mori agrave; Tokyo en 2020; au Jameel Arts Centre agrave; Dubai, en 2018; agrave; lrsquo;Art Institute de Chicago en 2018.

Elle a eacute;galement participeacute; agrave; des expositions collectives dont la Biennale de Sharjah en 2023; le museacute;e Stedelijk agrave; Amsterdam, aux Pays-Bas en 2023; La Biennale de Busan en 2022; le ROZENSTRAAT agrave; Amsterdam en 2022; le museacute;e national de Pablo Picasso ndash; La Guerre et la Paix agrave; Vallauris en France, en 2020; le Palais de Tokyo agrave; Paris en 2020; le Van Abbemuseum, agrave; Eindhoven en 2020; le Carré drsquo;Art Museacute;e drsquo;art contemporain de Nicirc;mes en 2018, agrave; lrsquo;exposition Documenta 14 agrave; Cassel et agrave; Athegrave;nes en 2017; agrave; la Biennale de Venise en 2015; le New Museum Triennial, agrave; New York en 2012; agrave; la Biennale de Sharjah 9 en 2009; agrave; la 11egrave;me Biennale internationale drsquo;Istamboul en 2009 ; ainsi que le Home Works IV, agrave; Beyrouth, au Liban en 2008.

nbsp;

Laureacute;ate du prix ABN AMRO Art en 2023,nbsp; ellenbsp; a eacute;teacute; lrsquo;une des sept artistes finalistes pour le prix Artes Mundi 10. En 2007, elle a remporteacute; le prix Uriôt de la Rijksakademie, Amsterdam, ainsi que le laquo; Black Magic Woman Award raquo;. Elle a eacute;teacute; finaliste du prix laquo; Abraaj Group Art raquo; agrave; Dubaiuml; en 2015 et nomineacute;e pour le Volkskrant Award, Amsterdam en 2009. Sa videacute;o Rawanersquo;s Song a gagneacute; le prix du jury agrave; Videobrasil en 2007.

nbsp;

Lrsquo;artiste est repreacute;senteacute;e par la Galerie Sfeir-Semler, agrave; Hambourg et agrave; Beyrouth.

nbsp;

Il a eacute;teacute; preacute;ciseacute; que le Pavillon Libanais sera situeacute; dans lrsquo;enceinte de lrsquo;Arsenal, un des deux sites historiques de la Biennale. Il est produit par la laquo; Lebanese Visual Art Association (LVAA) raquo;, une association agrave; but non lucratif eacute;tablie agrave; Paris, en France.

nbsp;

Le comiteacute; de seacute;lection est constitueacute; par les experts suivants :nbsp;

bull; Nada Ghandour, Conservatrice du patrimoine, Commissaire et Curatrice du Pavillon libanais – Biennale Arte 2024 et Preacute;sidente du comiteacute; de seacute;lection.

bull; Nathalie Bondil, Directrice de museacute;e et drsquo;expositions, Institut du monde arabe (IMA), France.

bull; Jean-François Charnier, Conservateur geacute;neacute;ral du patrimoine, France.

bull; Basel Dalloul, Preacute;sident du conseil drsquo;administration et Directeur de la laquo; Ramzi and Saeda Dalloul Art Foundation raquo; (DAF), Liban.

bull; Elie Khouri, Preacute;sident de la laquo; Elie Khouri Art Foundation ndash; EKAF raquo;, aux Eacute;mirats arabes Unis.

nbsp;