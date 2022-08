Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le bureau de presse de la présidence de la République a fustigé le comportement de certains médias et politiques qui diffusent des informations et des analyses qui attribuent au président de la République, le général Michel Aoun, des positions et des démarches, qui sont en fait un procès d’intentions, une fabulation et des mensonges.

Ce comportement s’inscrit dans le cadre d’un plan soutenu ciblant la présidence de la République et la personne du président.

La présidence de la République a toujours dépassé ces abus et ces mensonges, se suffisant de temps à autre de clarifier ses positions. Elle a réaffirmé que seul le chef de l’Etat, exprime par lui-même ses positions ou bien par le biais de son bureau de presse.

La présidence de la République met en garde contre la persistance de certains dans la diffusion de fausses informations, dans le but de tromper l’opinion publique, mettant en péril la sécurité et la stabilité du pays.