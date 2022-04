Le Président de la république, le général Michel Aoun, a salué la conclusion d’un “staff aggreement” avec le FMI en vue de débloquer une aide économique estimée à 3 milliards de dollars qui pourront être accordés au cours des 4 prochaines années sous réserve de l’application, par le pays des cèdres des mesures préconisées.

Focus Les observateurs notent cependant que cette aide de 3 milliards de dollars est loin d’être celle du montant espéré par le gouvernement Mikati III qui comptait obtenir 4 milliards de dollars et encore plus loin de son prédécesseur, le gouvernement Diab, qui s’était fixé comme objectif l’obtention d’une aide 10 milliards de dollars. Quant à cette somme seule, elle serait insuffisante pour relancer l’économie libanaise mais permettrait, peut-être de débloquer l’aide de la conférence d’aide au Liban CEDRE, soit 11 milliards supplémentaires et 14 milliards de dollars au total. Cependant, les besoins de l’économie libanaise seraient estimés à plus de 25 milliards de dollars, indique le consensus actuel des économistes, sous réserve, encore une fois que les mesures préconisées par le FMI soient effectivement mises en place contrairement aux promesses faites par les autorités libanaises lors de Paris II et Paris III et qui sont restées vaines. Par ailleurs, la conclusion de cet accord pourrait permettre l’unification des taux de change ou encore de limiter la dégradation de la parité de la livre libanaise et la stabiliser aux alentours des 20 000 LL/USD.

Le chef de l’état a présidé la cérémonie en présence du Premier ministre Najib Mikati, du vice-Premier ministre Saadeh Al-Shamy, du ministre des Finances Youssef Khalil, du ministre de l’Economie et du Commerce Amin Salam et des représentants du Fonds monétaire international.

Les participants à ce sommet ont convenu que “le Liban souffre d’accumulations qui ont conduit à une crise économique et financière complexe sans précédent, à un déficit important de la balance extérieure et à une augmentation constante de la dette publique, qui a a causé l’affaiblissement du système financier, la restriction des dépôts” affectant une grande majorité de la population qui vit désormais sous le seuil de pauvreté. Il s’agit donc de mettre en place “un programme de réforme global pour relever les défis accumulés, puis parvenir à la stabilité économique et financière, et jeter les bases d’une croissance durable et forte”, notent-il également en vue de mettre le Liban “sur la voie d’une croissance durable, équilibrée et inclusive à travers la mise en œuvre de réformes structurelles.”.