À Beyrouth, le 6 mai dernier, le ministre français de l’Europe et des Affaires Étrangères se sent tout à fait chez lui.

Il n’est pas là pour deviser avec les interlocuteurs majeurs du pays mais pour accueillir l’Opposition à la Résidence des Pins chez son ambassadrice, madame Anne Grillo, en quelque sorte en terre française, ce qui est déjà très cavalier ! Le ministre est flanqué de Gwendal Rouillard, député LREM du Morbihan, coprésident avec Claude Goasguen du groupe d’études sur les Chrétiens d’orient et les minorités.

Ce Rouillard est de tous les voyages du président Macron et de son ministre au Liban. Son épouse, dame Joêlle Bou Abboud, avocate, vit à Beyrouth et estmembre du bureau des Phalanges Libanaises (Al-Katā’ib al-Lubnānīya), désignées par le diminutif Kataëb.

Sont présents à la résidence de l’ambassadrice, le chef des Kataëb, Samy Gemayel – son absence eut été étonnant, Joêlle Rouillard étant la filleule d’Amine Gemayel, ancien président de la République et père de Samy – le chef du mouvement de l’Indépendance, Michel Moawad, et le secrétaire général du Bloc national, Pierre Issa. Il n’y a pourtant ni les communistes ni la formation des Forces Libanaises (FL) de Samir Geagea, qui ne feraient pas partie des « forces politiques alternatives du changement. »

Allant de confidences politiciennes en commentaires enflammés sur la tenue de la réunion, le député breton se répand auprès des collectifs issus de la contestation : « la rencontre (de la France)avec les forces du changement doit être un moment fondateur pour édifier le nouveau Liban, » dit-il , en suscitant l’enthousiasme de l’assistance« …Jean-Yves Le Drian veut accompagner la transition politique au Liban », comme à un concours de charrues de la Bretagne profonde !

Le ministre s’est abstenu de consulter les chefs de file politiques du moment. Il n’a concédé que quelques minutes protocolaires à ces messieurs Aoun, Berri et Hariri. Il se demande tout haut comment éviter l’effondrement du Liban « au vu des nouvelles tendances populaires hostiles aux protagonistes politiques traditionnels ». La question de la préservation de la souveraineté du pays – rien que ça – est même soulevée dans le mémorandum qui lui est remis.

Pour définir la nouvelle vision française, Rouillard en décline la doctrine : « Paris a constaté l’échec du système libanais… tous (les protagonistes politiques)sont responsables de la situation actuelle. La France soutient donc les forces politiques du changement, c’est-à-dire les hommes et les femmes qui pensent au Liban de demain.»

Tout ça pour planter un clou en dévoilant que la France a justement décidé de restreindre l’accès au territoire français de plusieurs personnalités libanaises. Le type de restrictions, le nombre et les noms des personnalités concernées ne sont pas donnés – manière doucereuse d’impressionner son monde.

Cette annonce faite au Liban est confirmée par la porte-parole du Quai d’Orsay lors d’un point de presse : « Comme nous l’avons déjà indiqué, des mesures ont été prises à titre national visant à restreindre l’accès au territoire français à des personnalités libanaises impliquées dans l’obstruction politique et la corruption ; nous nous réservons la possibilité d’adopter des mesures supplémentaires si le blocage persiste, nous avons engagé une réflexion avec nos partenaires européens sur les mesures qui sont à la disposition de l’Union européenne pour accroître la pression en vue d’une sortie de crise ». Ce n’est pas tout à fait du bluff, mais ce n’en est pas loin, car l’Union européenne ne suit plus la France. Le consensus qui donnait à la France la haute main sur les affaires du Levant a vécu, et le ministre Le Drian le sait.

Ce qui est plus sournois et peut faire plus de mal est la menace judiciaire qu’il brandit et qui achève d’abasourdir la société libanaise, peu habituée à l’instrumentalisation de la Justice par la France. Trois jours auparavant, le 3 mai, 1’Association Sherpa et l’Association Collectif des Victimes des Pratiques Frauduleuses et criminelles au Liban (مَنْ أَنْتَ؟) ont en effet déposé à Paris une plainte simple entre les mains du Parquet National Financier. Cette plainte vise « des faits de blanchiment en lien avec l’externalisation de capitaux considérables à compter de la crise de l’automne 2019, mais également les conditions suspectes dans lesquelles ont été acquis par des responsables libanais privés ou publics ces dernières années sur le territoire français des biens immobiliers parfois très luxueux ». Le gouverneur de la Banque Centrale du Liban est visé, mais pas que…

La concordance des temps est parfaite. Les exécuteurs des basses œuvres et rédacteurs de la dépêche qui les annonce ne se privent pas d’un coup de com’ : « cette plainte constitue une déclinaison des premières plaintes déposées par SHERPA et d’autres ONG dès 2007, comme celle visant Rifaat AL ASSAD, condamné récemment par le Tribunal Correctionnel de Paris à une peine de 4 ans d’emprisonnement correctionnel (jugement frappé d’appel) ». C’est pour faire peur et se faire de la pub[i] ! On sait que les plaidoiries sont en cours devant la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’Appel de Paris.

Autrefois – quand la Diplomatie avait un sens – les présidents de la République avaient leur propre sherpa, dont la haute diplomatie et le « secret du roi » était l’apanage ; ils sont aujourd’hui remplacés par des associations sorties de nulle part. On externalise, on délocalise, on privatise – comme pour Tesla et monsieur Musk auprès de la NASA.

Jadis, quand le devoir de réserve avait un sens et que les conflits d’intérêts étaient soigneusement évités, jamais on n’aurait laissé un député français marié à une Libanaise vivant à Beyrouth, membre du bureau d’un parti local d’opposition et visant un mandat de député (celui du Metn-Nord, en l’occurrence), s’occuper des affaires de la Syrie et du Liban !

Jadis, quand la politesse des rois primait sur la rudesse du manant, jamais on n’aurait vu un ministre français venir à demeure, accueilli avec l’hospitalité dont les Libanais sont capables, non seulement pour offenser ses hôtes mais aussi pour semer la discorde sous leur toit et plonger le pays dans l’inconnu. Ou alors, il faut se replacer à l’époque du mandat, mais la France était la France.

C’est pourquoi la situation justifierait que le président de la République Libanaise fasse comme Sa Majesté le roi du Maroc avec l’Allemagne et qu’il rappelle son ambassadeur pour consultation.

C’est aussi la raison pour laquelle messieurs Jean-Yves Le Drian et Gwendal Rouillard mériteraient de se voir dorénavant restreindre l’accès au territoire libanais.

Quant auxdits collectifs et au sieur Rouillard (qui n’est pas couvert par l’immunité de son ministre), ils devaient faire l’objet d’une plainte simple pour agissement délictueux (les maux pour le dire arriveront aisément) en bande organisée et injure à magistrat, ce qui serait la réponse a minima du berger à la bergère.

Le Peuple Libanais, enfin, acceptera les excuses des Français, lorsque ces bavures auront été lavées.

Xavier Houzel

[i] https://www.asso-sherpa.org/sherpa-et-le-collectif-des-victimes-des-pratiques-frauduleuses-et-criminelles-au-liban-deposent-plainte-devant-le-parquet-national-financier-dans-une-nouvelle-affaire-de-biens-mal-acquis-libanais