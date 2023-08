Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI ndash; La reacute;union consultative ministeacute;rielle tenue au siegrave;ge patriarcal de Dimane a appeleacute; tous les Libanais quot;agrave; proteacute;ger la formule en consolidant notre identiteacute; nationale collective et en travaillant agrave; renforcer l#39;uniteacute; par la diversiteacute;, et agrave; s#39;abstenir de deacute;savouer les autresquot;.

Dans une deacute;claration tenue agrave; Dimane aujourdrsquo;hui mardi au terme de la rencontre avec le patriarche maronite Beacute;chara Raiuml;, la reacute;union s#39;est conclue sur les points suivants laquo;nbsp;l#39;urgente neacute;cessiteacute; d#39;eacute;lire un preacute;sident pour diriger le processus de sauvetage et de redressement car aucun travail ne peut avancer en l#39;absence du chef de l#39;Etat, l#39;appel agrave; toutes les forces politiques pour qu#39;elles adhegrave;rent agrave; l#39;accord de Taeuml;f et agrave; la charte de coexistence et qu#39;elles renoncent agrave; tout ce qui pourrait saper la formule unique du Liban, l#39;appel aux citoyens agrave; s#39;engager dans un dialogue perpeacute;tuel entre eux afin que chaque citoyen cherche agrave; rassurer son partenaire dans la patrie sur ses croyances, sa preacute;sence, ses droits et son appartenance nationale active, une coopeacute;ration sincegrave;re entre toutes les composantes libanaises pour formuler une position unifieacute;e sur la question de la crise des reacute;fugieacute;s syriens au Liban et coopeacute;rer avec l#39;Etat syrien et la communauteacute; internationale pour reacute;soudre cette question d#39;une maniegrave;re qui preacute;serve l#39;uniteacute; et l#39;identiteacute; du Libannbsp;raquo;.

