ANI – (AFP) -nbsp;Le ministegrave;re russe de la Deacute;fense a affirmeacute;, tocirc;t samedi, avoir deacute;joueacute; une tentative d#39;attaque de vingt dronesnbsp;ukrainiens ciblant des objectifs sur la peacute;ninsule de Crimeacute;e.

quot;Cette nuit (vendredi agrave; samedi), la tentative d#39;attaque terroriste du reacute;gime de Kiev par vingt drones contre des objectifs sur le territoire de la peacute;ninsule de Crimeacute;e a eacute;teacute; deacute;joueacute;equot;, indique le ministegrave;re de la Deacute;fense sur Telegram. Quatorze drones ukrainiens ont eacute;teacute; deacute;truits par les systegrave;mes de deacute;fense aeacute;rienne et six autres par des moyens de guerre eacute;lectronique, a-t-il preacute;ciseacute;. L#39;attaque n#39;a fait aucune victime et n#39;a causeacute; aucun dommage, a ajouteacute; le ministegrave;re de la Deacute;fense.

L#39;armeacute;e russe a annonceacute; vendredi avoir deacute;truit un drone ukrainien dans l#39;ouest de Moscou, sur fond de multiplication d#39;attaques de ce type visant la capitale russe. quot;Le drone a eacute;teacute; neutraliseacute; par des moyens de guerre eacute;lectronique et s#39;est eacute;craseacute; dans une zone forestiegrave;re de l#39;ouest de Moscouquot;, a indiqueacute; sur Telegram le ministegrave;re russe de la Deacute;fense, en accusant quot;le reacute;gime de Kievquot;. L#39;armeacute;e russe a preacute;ciseacute; que le drone visait quot;une installation sur le territoire de Moscouquot;, sans donner de deacute;tails sur la cible potentielle de l#39;appareil.

Le maire de Moscou avait, de son cocirc;teacute;, indiqueacute; plus tocirc;t que le drone s#39;eacute;tait eacute;craseacute; quot;sans faire de deacute;gacirc;ts importantsquot; dans un parc forestier sur les rives de la riviegrave;re Moskova, qui traverse la capitale russe.

Fin juillet et deacute;but aoucirc;t, des drones avaient eacute;teacute; abattus au-dessus du quartier d#39;affaires de Moscou, dans l#39;ouest de la capitale russe, provoquant de leacute;gers deacute;gacirc;ts sur la faccedil;ade de deux tours. En mai, deux drones avaient eux eacute;teacute; abattus au-dessus du Kremlin.

