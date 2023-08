Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – (AFP) -nbsp;La Russie a deacute;joueacute; lundi matin deux nouvelles attaques de drones ukrainiens dans la reacute;gion de Moscou, qui n#39;ont pas fait de victimes, a annonceacute; le ministegrave;re russe de la Deacute;fense. Lundi vers 06H50 locales (3H50 GMT), une tentative de Kiev de conduire quot;une attaque terroriste (au moyen d#39;un) veacute;hicule aeacute;rien sans pilote (…) a eacute;teacute; deacute;joueacute;equot;, a indiqueacute; le ministegrave;re sur Telegram.

Deacute;tecteacute; par la deacute;fense aeacute;rienne dans la reacute;gion de Moscou, l#39;engin a eacute;teacute; quot;neutraliseacute; par des moyens de guerre eacute;lectroniquequot; puis quot;s#39;est eacute;craseacute; pregrave;s du village de Pokrovskoiuml;e, dans le district d#39;Odintsovoquot;, au sud-ouest de la capitale, a ajouteacute; la Deacute;fense russe. Une autre quot;attaque terroriste du reacute;gime de Kievquot; a eacute;teacute; deacute;joueacute;e agrave; 08H16 (05H16 GMT), la deacute;fense aeacute;rienne russe ayant abattu un drone dans le district d#39;Istra, eacute;galement dans la reacute;gion de Moscou, au nord-ouest de la capitale russe, selon la mecirc;me source.

Selon l#39;agence de presse russe RIA Novosti, agrave; la suite de ces incidents, les aeacute;roports internationaux Vnoukovo et Domodedovo de Moscou ont temporairement imposeacute; des restrictions aux deacute;parts et aux arriveacute;es et redirigeacute; plusieurs vols vers d#39;autres lieux. Les attaques de drones agrave; l#39;inteacute;rieur du territoire russe se multiplient depuis plusieurs semaines, le plus souvent sans faire de deacute;gacirc;t ni de victime, et ciblent notamment la capitale russe. Dimanche, la Russie avait affirmeacute; avoir deacute;joueacute; une autre attaque de drone ukrainien visant Moscou et sa reacute;gion. L#39;engin s#39;eacute;tait eacute;craseacute; dans une zone inhabiteacute;e sans faire de victimes ni de deacute;gacirc;ts, selon la Deacute;fense russe.

