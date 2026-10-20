La Tombe de Tyr : fresques antiques du Liban 🇱🇧 Découverte en 1937, cette tombe du IIème siècle après J.-C. recèle des fresques inspirées de la mythologie grecque : l’enlèvement de Proserpine par Pluton, Alceste…

11

Lire l'article Stop

La Tombe de Tyr : fresques antiques du Liban 🇱🇧



Découverte en 1937, cette tombe du IIème siècle après J.-C. recèle des fresques inspirées de la mythologie grecque : l'enlèvement de Proserpine par Pluton, Alceste ramenée des enfers par Héraclès, le châtiment de Tantale… Restaurée grâce à une coopération italo-libanaise, elle est aujourd'hui une pièce majeure du Musée National de Beyrouth.

Voir la video originale sur YouTube

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews