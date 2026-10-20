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La Tombe de Tyr : fresques antiques du Liban 🇱🇧

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La Tombe de Tyr : fresques antiques du Liban 🇱🇧 Découverte en 1937, cette tombe du IIème siècle après J.-C. recèle des fresques inspirées de la mythologie grecque : l’enlèvement de Proserpine par Pluton, Alceste…

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La Tombe de Tyr : fresques antiques du Liban 🇱🇧

Découverte en 1937, cette tombe du IIème siècle après J.-C. recèle des fresques inspirées de la mythologie grecque : l'enlèvement de Proserpine par Pluton, Alceste ramenée des enfers par Héraclès, le châtiment de Tantale… Restaurée grâce à une coopération italo-libanaise, elle est aujourd'hui une pièce majeure du Musée National de Beyrouth.

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