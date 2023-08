Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – (AFP) -nbsp;L#39;Agence Internationale de l#39;eacute;nergie (AIE) a deacute;clareacute; vendredi que la croissance de la demande en peacute;trole l#39;an prochain serait plus faible qu#39;envisageacute; dans une preacute;ceacute;dente preacute;vision, eacute;voquant des conditions macroeacute;conomiques moroses, l#39;essoufflement de la reprise de l#39;activiteacute; qui avait succeacute;deacute; au COVID-19, et l#39;utilisation croissante de veacute;hicules eacute;lectriques.

La demande devrait croicirc;tre de 1 million de barils par jour (mbpj) en 2024, selon le rapport d#39;aoucirc;t de l#39;AIE, contre 1,15 mbpj eacute;voqueacute;s preacute;ceacute;demment. quot;Les perspectives eacute;conomiques mondiales restent obscurcies par la flambeacute;e des taux d#39;inteacute;recirc;t et le resserrement du creacute;dit bancaire, qui pegrave;se sur les entreprises qui doivent deacute;jagrave; faire face agrave; une production et des eacute;changes en ralentissementquot;, a deacute;clareacute; l#39;agence.

La demande devrait en revanche augmenter de 2,2 mbpj en 2023, soutenue par le transport aeacute;rien, l#39;utilisation accrue du peacute;trole pour la production d#39;eacute;lectriciteacute; et l#39;essor de l#39;activiteacute; peacute;trochimique chinoise. Cette preacute;vision est largement inchangeacute;e par rapport agrave; l#39;estimation preacute;ceacute;dente de l#39;AIE.

La demande devrait atteindre 102,2 millions de bpj cette anneacute;e, la Chine repreacute;sentant plus de 70% de la croissance de la demande, malgreacute; les inquieacute;tudes concernant l#39;eacute;conomie du plus grand importateur de peacute;trole au monde. La demande a atteint un record de 103 millions de bpj en juin et un nouveau pic pourrait ecirc;tre atteint en aoucirc;t, a ajouteacute; l#39;agence.

nbsp;

========N.A.nbsp;