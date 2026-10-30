Lamartine et le Liban : le poète qui pleura sa fille sous les cèdres 🌲
En 1832, le poète français découvre les cèdres de Bcharré, rencontre l'émir Bachir Chéhab II et Lady Hester Stanhope — avant qu'un drame ne frappe sa famille.
Lamartine et le Liban : le poète qui pleura sa fille sous les cèdres 🌲
Lamartine et le Liban : le poète qui pleura sa fille sous les cèdres 🌲 En 1832, le poète français découvre les cèdres de Bcharré, rencontre l’émir Bachir Chéhab II et Lady Hester Stanhope —…
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