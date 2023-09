Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – L#39;ambassadeur d#39;Arabie Saoudite au Liban, Walid Boukhari, srsquo;est rendu lundi agrave; Dimane pour srsquo;entretenir avec le patriarche maronite, le cardinal Beacute;chara Boutros Raiuml;.

Selon un communiqueacute; de l#39;ambassade saoudienne, laquo;nbsp;la discussion a porteacute; sur les relations bilateacute;rales et les moyens de les renforcer, ainsi que sur les derniers deacute;veloppements sur la scegrave;ne libanaise, notamment l#39;eacute;lection preacute;sidentielle et la neacute;cessiteacute; de la tenir dans les meilleurs deacute;lais afin de sauver le Liban, et de maniegrave;re agrave; inclure tous les Libanais et travailler au renforcement des liens du pays avec son environnement arabenbsp;raquo;.

Au cours de la reacute;union, un certain nombre de questions drsquo;inteacute;recirc;t ont eacute;teacute; examineacute;es.

