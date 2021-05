Le Liban qui s’enfonce dans la crise nous appelle.

La survie d’une large majorité de Libanais dépend de notre solidarité.



Dans le contexte de crise économique aigüe que traverse le Liban actuellement, plus de 60% de la population est sous le seuil de pauvreté, et n’est plus en mesure d’assurer l’achat des produits de première nécessité à leurs enfants.



Cette situation menace d’empirer avec la levée des subventions annoncée dès la fin du mois de mai, l’arrêt des importations et la dévaluation galopante de la monnaie. Elle fragilisera d’autant plus les familles les plus modestes.



Les bébés et les enfants sont les premières victimes de cette situation.

Cher et parfois indisponible, le lait manque cruellement !



Pour faire face à cette situation de grande détresse, nous lançons notre Campagne : #UrgenceEnfanceLiban



La paroisse Notre Dame du Liban à Paris, avec le concours d’associations françaises et en collaboration avec Caritas Liban, appelle à la générosité pour subvenir aux besoins vitaux des bébés libanais.



Cette campagne revêt un caractère urgent, car c’est de la petite enfance dont il s’agit.



Participer à cette campagne, c’est nous aider à atteindre notre objectif d’offrir 30.000 boîtes de lait infantile qui seront distribuées aux orphelins et aux familles dans le besoin dans tout le pays.



Pour plus d’information et pour faire un don : http://energislibani.org/enfanceliban *Don défiscalisé

*ENERGIS LIBANI est une association Loi 1901 d’intérêt général.



A propos de notre partenaire au Liban : CARITAS LIBAN :



Organisme socio-pastoral de l’Eglise catholique, Caritas Liban est implanté sur tout le territoire libanais en créant 35 secteurs dans toutes les régions du pays. Par cette décentralisation, Caritas Liban tente de créer des cellules spécialisées qui répondent aux différents besoins de la population libanaise en fonction des régions.



Caritas Liban fait partie de la confédération mondiale « Caritas Internationalis », l’un des plus grands réseaux humanitaires du monde. Elle compte 162 organisations catholiques qui travaillent dans 200 pays et territoires.



Caritas Liban assiste les personnes dans le besoin pour leur rendre leur dignité humaine quelle que soit leur appartenance religieuse, politique ou sociale.





