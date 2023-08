Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le commandement de lrsquo;armeacute;e a tweeteacute;: laquo;nbsp;Le troisiegrave;me anniversaire de lrsquo;explosion catastrophique du port de Beyrouth est agrave; nos portes, accableacute;s de chagrin pour nos martyrs et blesseacute;s, militaires et civils. Mais nous gardons lrsquo;espoir que le Liban surmontera les deacute;fis et en sortiranbsp;plus puissant. raquo;

