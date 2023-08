Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI -nbsp;Mmes et Mrs les Parlementaires Europeacute;ens

nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;Les libanais ont appris hier que vous avez voteacute; pour soutenir la reacute;sidence des syriens au Liban sans prendre nbsp;lrsquo;avis des libanais ni lrsquo;accord ni le consentement de leurs repreacute;sentants gouvernemental ou parlementaire.

nbsp; nbsp; Drsquo;abord, avec tout le respect que nous devons agrave; votre parlement, cela nbsp;ne ressort pas de votre juridiction ni de voter ni de deacute;cider agrave; la place drsquo;un pays souverain, la RESIDENCE forceacute;e de plus que 2 millions de refugieacute;s nbsp;qui deacute;passent la moitieacute; de la population libanaise. Le peuple libanais a tout fait pour les accueillir et les proteacute;ger dans ce pays. Sachant que le Liban envisage des crises eacute;conomiques et inflation moneacute;taire depuis 2019 ce qui a rendue plus que la moitieacute; de la population sous le seuil de la pauvreteacute;. Des problegrave;mes eacute;conomiques et gouvernementaux graves pour assurer les services essentiels publics comme lrsquo;eau et lrsquo;eacute;lectriciteacute; et le service hospitalier pour plus que 4 millions libanais et drsquo;environ 2 millions syriens et 1 million de reacute;fugieacute;s palestiniens et drsquo;autres nationaliteacute;s.

nbsp; nbsp; nbsp;Un pays ou le quart de sa population est sous contrat de louage qui se terminent dans quelques anneacute;es, et le gouvernement envisage un problegrave;me grave pour assurer lrsquo;alternative et sans aucun moyen financier pour indemniser les anciens locataires comme le stipule la loi libanaise et sans pouvoir bacirc;tir aucun complexe drsquo;habitations ou des Hlm pour abriter les locataires sous risque de transformer un million de libanais reacute;fugieacute;s sans abri dans leur propre pays.nbsp;

nbsp;La demande provocantes des loyers par les syriens et drsquo;autres reacute;fugieacute;s nbsp;a augmenteacute; le prix des loyers et les a rendu inaccessible pour les jeunes locataires libanais et pour les familles, surtout que plusieurs familles des refugieacute;s habitent ensemble dans le mecirc;me appartement loueacute; et payent en dollars avec lrsquo;aide de lrsquo;UN et drsquo;autres organisations.

nbsp; nbsp; nbsp; Un pays deacute;vasteacute; par la corruption lrsquo;inflation ou toutes les banques libanaises refusent illeacute;galement de rendre les fonds et lrsquo;argent des deacute;positaires depuis 2019. Crsquo;est un crime contre lrsquo;humaniteacute; ou les libanais sont transformeacute;s drsquo;une nuit agrave; nbsp; nbsp;lrsquo;autre en mendiants et risquent de perdre leur vie devant les hocirc;pitaux sans pouvoir payer les frais de lrsquo;hospitalisation et sans pouvoir assurer les besoins neacute;cessaires et urgents pour la survie de leurs familles .

Le taux drsquo;inflation a battu un nouveau record avec une hausse de 366% des prix entre mars 2022 et mars 2023.

Le taux de chocirc;mages officiels a presque tripleacute; en 3 ans passant de 11.4% nbsp;en 2019 agrave; 29.65 en janvier 2022 pour arriver a environ 40% en 2023. Ce qui provoque des problegrave;mes graves entre les jeunes diplocirc;meacute;s et la classe ouvriegrave;re et les poussent agrave; quitter le Liban et devenir eux mecirc;mes des reacute;fugieacute;s dans leur propre pays ou dans des pays eacute;trangers. De mecirc;me les ouvriers libanais perdent leurs emplois agrave; cause de la concurrence illeacute;gale des reacute;fugieacute;s. Tout cela augmente les crimes, ajoutons que les deacute;tenus syriens et eacute;trangers forment environ la moitieacute; des deacute;tenus dans les prisons. Et les crimes se multiplient dans diffeacute;rentes villes et villages libanais.

Sans oublier lrsquo;explosion du port de Beyrouth qui a aggraveacute;e la situation de crises que nous vivons. En tout cas dans quelle logique vous accepter de garder plus que 2 millions de refugieacute;s sur un petit territoire qui ne deacute;passe pas 10452 km alors que vous nrsquo;accepter pas drsquo;accueillir quelque milliers de refugieacute;s de plus dans vos pays, ce qui montre que la deacute;cision prise est pour une dureacute;e indeacute;termineacute;, surtout que votre condition du retour volontaire et digne des reacute;fugieacute;s syriens dans leurs pays deacute;pend de leur seacute;curiteacute; qui est un terme vague et donne aux syriens un accord illeacute;gale de les garder sur le territoire libanais pour une dureacute;e indeacute;termineacute;.

Ce que nous vous suggeacute;rons, crsquo;est que vous deacute;ployeacute;s les 2 millions reacute;fugieacute;s citoyens et ouvriers dans les pays arabes et europeacute;ens, selon le principe de la solidariteacute; et lrsquo;eacute;galiteacute; de partager les responsabiliteacute;s, puisqursquo;un petit pays avec tous ses problegrave;mes ne peux absolument pas accueillir plus que la moitieacute; de sa population avec des millions des reacute;fugieacute;s. Par contre, drsquo;autres pays peuvent accueillir les reacute;fugieacute;s avec tous les moyens qursquo;ils possegrave;dent agrave; tous les niveaux.nbsp;

Surtout qursquo;un grand nombre de syriens ne possegrave;dent pas le statut de reacute;fugieacute;, du fait qursquo;ils se deacute;placent librement entre la Syrie et le Liban. Nous vous demandons de faciliter le retour des syriens et drsquo;arrecirc;ter tous les preacute;textes pour les garder sur le territoire libanais vue lrsquo;ameacute;lioration de la situation en Syrie et la guerre qui srsquo;est arrecirc;teacute;e dans la majoriteacute; du pays.

Nous vous suggeacute;rons de mecirc;me de creacute;er ce qursquo;on appelle laquo; un non manrsquo;s land raquo; en Syrie pour faciliter le retour des refugieacute;s sous votre protection, et drsquo;arrecirc;ter toute pression sur le gouvernement libanais ainsi que le chantage eacute;conomique et politique, pour nous obliger agrave; ceacute;der agrave; cette deacute;cision illeacute;gale et inhumaine