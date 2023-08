Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le chef de la Force inteacute;rimaire des Nations unies au Liban (FINUL), le geacute;neacute;ral Aroldo Lazaro, a preacute;sideacute; aujourd#39;hui une reacute;union tripartite avec de hauts responsables des forces armeacute;es libanaises et de l#39;armeacute;e israeacute;lienne dans le QG de la FINUL agrave; Nakoura.

Les discussions ont porteacute; sur la situation le long de la Ligne bleue, les violations aeacute;riennes et terrestres, ainsi que d#39;autres questions relevant du mandat de la FINUL conformeacute;ment agrave; la reacute;solution 1701 du Conseil de seacute;curiteacute; des Nations unies et aux reacute;solutions ulteacute;rieures.

nbsp;

Le geacute;neacute;ral Lazaro a exprimeacute; sa preacute;occupation quant agrave; quot;une seacute;rie d#39;incidents le long de la Ligne bleue ces derniers mois, qui ont entraicirc;neacute; une augmentation des tensionsquot;. Il a exhorteacute; les parties agrave; continuer agrave; tirer parti des meacute;canismes de coordination assureacute;s par la FINUL, tout en eacute;vitant les mesures unilateacute;rales. Il a eacute;galement appeleacute; agrave; quot;participer aux discussions sur la Ligne bleue pour aborder les questions en suspens, mettant en eacute;vidence l#39;importance des signaux positifs eacute;manant des deux parties avant lrsquo;approbation du renouvellement du mandat de la FINUL par le Conseil de seacute;curiteacute;quot;.

nbsp;

Il a ajouteacute; : quot;Depuis la fin de la guerre de 2006 dans le sud du Liban, des reacute;unions tripartites reacute;guliegrave;res ont lieu sous l#39;eacute;gide de la FINUL en tant que meacute;canisme essentiel de gestion des conflits et de renforcement de la confiance. La reacute;union d#39;aujourd#39;hui eacute;tait la 162e, dans le cadre de ce processus. Gracirc;ce aux meacute;canismes de liaison et de coordination, la FINUL reste le seul forum ougrave; l#39;armeacute;e libanaise et l#39;armeacute;e israeacute;lienne se rencontrent officiellement.quot;

nbsp; nbsp;===============D.CH.