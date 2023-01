Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le bloc du “Liban Fort” a tenu sa réunion périodique rapportée par le député Gebran Bassil et a évoqué de son ordre du jour, suite à quoi certaines décisions ont été prises et le communiqué suivant a été publié :

Le bloc refuse d’une manière catégorique le fait que le gouvernement “amputé” convoque le Conseil des Ministres en une session non conventionnelle et anticonstitutionnelle sous prétexte d’assurer l’électricité.

Il considère que des solutions constitutionnelles sont disponibles pour faciliter l’achat de carburant par le biais des décrets itinérants, garantissant ainsi les intérêts des citoyens sans permettre les violations consensuelles et constitutionnelles qui creusent l’entaille et prennent le pays vers l’inconnu.

Continuer à tenir des sessions au sein du Conseil des ministres soulève des questions sur l’intention de normaliser le vide présidentiel et de ne pas revendiquer les élections d’une manière sérieuse.

Le bloc tient les ministres qui assistent aux sessions responsables de frapper le consensus et de violer la Constitution.

Le bloc considère que pour pouvoir réellement sortir de cette période de vide et de crise, il est impératif de se mettre d’accord sur un candidat qui recueillera le plus large consensus possible parmi les forces parlementaires sur la base d’un programme approuvé par tous qui garantisse les réformes ainsi que la réussite du nouveau mandat.

Par contre le fait de s’obstiner sur des choix sans avenir, constitue une sorte d’obstruction aux élections présidentielles. L’élection d’un Président de la République nécessite en premier lieu un véritable examen des dispositions relatives aux priorités présidentielles approuvées par le bloc du “Liban Fort”, afin de pouvoir choisir en second lieu les noms adéquats.

Dans ce contexte, le bloc affirme son ouverture à tous les blocs parlementaires pour se mettre d’accord sur le programme et le profil du candidat, avant que quiconque puisse tenter d’imposer aux Libanais sa décision d’élire le président.

Le bloc tient le Conseil Supérieur de la Magistrature, en particulier son Président, Suhail Abboud, responsable de l’obstruction de l’enquête sur le dossier du Port de Beyrouth par ses positions politisées et illégales, négligeant arbitrairement la prise des mesures nécessaires pour convoquer les plus hautes autorités de la Cour de Cassation et prévenir la réunion du Conseil Supérieur de la Magistrature conformément à ses dispositions légales, couronnées par un harcèlement flagrant à l’égard de certaines personnes.

Cette attitude suspecte interrompt le cours de l’enquête, entrave la justice et inflige une injustice sans précédent aux familles des victimes et aux personnes illégalement arrêtées.

