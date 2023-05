Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le bureau de presse du ministre sortant des Affaires sociales, Hector Hajjar, a indiqué qu’il y a plusieurs fausses informations évoquées dans l’interview menée avec le coordinateur des affaires humanitaires de l’ONU à Beyrouth, Omran Riza, dans le journal Al-Akhbar hier.

Le communiqué du ministère a ajouté que selon les propos de Riza, les programmes de soutien aux Libanais sont plus importants que ceux destinés aux déplacés, ce qui est inexact puisque le programme Aman est un prêt accordé au gouvernement libanais par la Banque mondiale pour couvrir 147 mille familles libanaises et n’est point un don de la communauté internationale.

Et d’ajouter que seules 75,000 familles libanaises bénéficient du “Programme national de soutien aux familles les plus pauvres”, qui est le seul soutien en espèces fourni par donateurs et les Nations Unies, tandis qu’ ils soutiennent plus de 200.000 familles syriennes avec une aide en espèces pour répondre à leurs besoins, en plus d’autres formes d’assistance.

Il a ajouté : “La deuxième erreur qui a été signalée est liée aux Libanais, puisque selon Riza, ces derniers reçoivent des sommes de moins de 200 dollars par mois, comprenant 45 dollars pour l’aide non alimentaire et 25 dollars pour chaque membre de la famille pour la nourriture, aux familles dont les membres atteignent six membres.

«En fait, la famille libanaise reçoit 25 $ d’aide non-alimentaire comme base, en plus de 20 $ pour chaque membre de la famille jusqu’à six membres, avec un total de 145 $ au maximum.

Le texte a appelé les Nations unies et la communauté internationale à soutenir les Libanais qui supportent le fardeau du déplacement depuis 12 ans, selon le principe du partage des responsabilités et de l’aide à la personne la plus nécessiteuse, quelle que soit sa nationalité ou sa religion, ce qui n’a pas été appliqué jusqu’à présent.

