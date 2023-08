Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI ndash; Le correspondant de lrsquo;ANI a signaleacute; que laquo;nbsp;le camp de reacute;fugieacute;s palestiniens de Aiuml;n al-Heloueacute; est calme apregrave;s l#39;entreacute;e en vigueur de l#39;accord de cessez-le-feu, et aucune violation significative n#39;a eacute;teacute; enregistreacute;e, malgreacute; l#39;annonce jeudi soir de la mort d#39;un militant islamiste dans le quartier d#39;urgence, des suites de blessures qu#39;il avait subies plus tocirc;t agrave; la suite de tirs de tireurs d#39;eacute;litenbsp;raquo;.

Le calme agrave; l#39;inteacute;rieur du camp a permis aux personnes d#39;entrer pour inspecter leurs proprieacute;teacute;s et leurs maisons, et de graves deacute;gacirc;ts ont eacute;teacute; constateacute;s, en particulier dans les quartiers et les zones qui ont eacute;teacute; le theacute;acirc;tre des affrontements.

Les habitants attendent la mise en oelig;uvre de la deuxiegrave;me phase de l#39;accord des forces palestiniennes et de l#39;Autoriteacute; d#39;action palestinienne conjointe visant agrave; un environnement sucirc;r pour assurer leur retour au camp, l#39;achegrave;vement du retrait deacute;finitif des militants, l#39;entreacute;e des agents humanitaires et la reprise du travail de l#39;quot;UNRWAquot; pour venir en aide aux familles sinistreacute;es.

