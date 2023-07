Agence Nationale d’Information (NNA)

nbsp;ANI – nbsp;A l#39;occasion de la 78egrave;me fecirc;te de l#39;armeacute;e, le commandant en chef de lrsquo;armeacute;e, le geacute;neacute;ral Joseph Aoun, a adresseacute; l#39;ordre du jour aux soldats, dans lequel il a deacute;clareacute; :

laquo;nbsp;Chers militaires

Le premier aoucirc;t est un jour eacute;crit en lettres lumineuses sur les pages de notre histoire, ougrave; chaque anneacute;e nous rappelons un voyage plein d#39;honneur, de sacrifice et de loyauteacute; entrepris par l#39;Armeacute;e avec une volonteacute; ineacute;branlable au cours de soixante-dix-huit ans avec toutes ses complexiteacute;s et deacute;fis.

Aujourd#39;hui, alors que l#39;institution militaire continue d#39;accomplir son devoir en assurant la seacute;curiteacute; inteacute;rieure et la paix avec deacute;termination, malgreacute; les difficulteacute;s des derniegrave;res anneacute;es et les conditions de vie qui pegrave;sent lourdement sur le personnel militaire ainsi que sur tous les Libanais, nous reacute;alisons que nos efforts, nos sacrifices et le sang de nos martyrs et blesseacute;s ne sont qu#39;un pas dans la bonne direction, servant l#39;inteacute;recirc;t national et rien d#39;autre.

Chers militaires

Au cours de la derniegrave;re peacute;riode, le Liban a eacute;teacute; teacute;moin d#39;une seacute;rie d#39;eacute;veacute;nements conseacute;cutifs qui ont eu des reacute;percussions agrave; de nombreux niveaux, internes et externes. Au cours de ces eacute;veacute;nements, vous avez donneacute; l#39;exemple de la volonteacute;, de la reacute;silience et de la preacute;occupation pour la vie des Libanais, en deacute;samorccedil;ant les tensions et en poursuivant ceux qui menacent la seacute;curiteacute; dans diverses reacute;gions avec les plus hauts niveaux de professionnalisme, de transparence, d#39;altruisme et de discipline, en ignorant les campagnes de diffamation et de rumeurs.

Vous restez fermes aux frontiegrave;res sud face agrave; l#39;ennemi israeacute;lien, et vous continuez agrave; mener vos missions opeacute;rationnelles en coordination avec la FINUL conformeacute;ment agrave; la Reacute;solution Internationale 1701 et ses dispositions, et vous faites face agrave; la menace terroriste et contrecarrez ses projets destructeurs.

En mecirc;me temps, le commandement de l#39;Armeacute;e continue agrave; deacute;ployer ses efforts maximaux pour alleacute;ger le fardeau de la crise sur vos eacute;paules et pour garantir vos droits, baseacute;e sur la grande confiance que l#39;institution militaire jouit au niveau national et des pays amis. Cette confiance s#39;est manifesteacute;e agrave; travers plusieurs mesures tangibles pendant la peacute;riode eacute;couleacute;e, y compris l#39;aide fournie par ces pays, ainsi que par les reacute;sidents et les expatrieacute;s libanais qui considegrave;rent l#39;Armeacute;e comme le premier garant de la souveraineteacute;, de la seacute;curiteacute; et de la stabiliteacute; du Liban.

Chers militaires

Soyez confiants que ce que vous sacrifiez en sueur et en sang est la raison principale de la survie de la patrie, pour laquelle aucun sacrifice n#39;est trop grand. Tenez bon au code que vous avez fait, et sachez que votre reacute;silience megrave;nera sans aucun doute au salut et au renouveau de notre pays de sa crise, afin qu#39;il puisse retrouver son rocirc;le et son eacute;clatnbsp;raquo;.

