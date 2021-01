Dans un pays qui se vante d’être le phare artistique et culturel du Moyen-Orient, il est intéressant de constater que la culture ne pèse que pour 1% du budget libanais, alors que les industries culturelles et créatives génèrent 5% de la richesse nationale et 100 000 emplois (5,8% de la population active) et un chiffre d’affaires annuel avoisinant le milliard de dollars.

Parent pauvre du développement au Liban, la culture participe pourtant à la cohésion et la stabilité sociale et représente de même l’un des fers de lance du soft power libanais, pays réputé pour sa liberté d’expression, son industrie de divertissement et sa créativité artistique. Si des mécanismes nationaux d’appui aux artistes et aux productions locales ont été élaborés dans plusieurs pays du monde pour soutenir l’activité créative et culturelle, il n’existe rien de tel au Liban, où les artistes sont soumis à la loi du marché et du libre-échange et ne bénéficient d’aucun appui de l’État.

Le secteur de l’audiovisuel pâtit, à l’image du reste des industries culturelles et créatives, de l’absence de soutien étatique. Or, l’audiovisuel représente aujourd’hui 138 millions de dollars américains de revenus par an, 1 000 jours de tournage par an, et 144 salles à travers le pays. Il est utile de noter que la balance extérieure de l’audiovisuel connaît un léger solde positif, fait suffisamment remarquable dans un pays dont la balance commerciale est déficitaire depuis des décennies.

L’industrie du film a connu cette dernière décennie une croissance considérable, avec un chiffre d’affaires de 130 millions de dollars américains en 2015, employant plus de 1,000 personnes. Les investissements dans la production cinématographique ont augmenté d’environ 100% par an entre 2009 et 2014 (rapport McKinsey), atteignant les 11 millions de dollars américains.

Le nombre annuel de films libanais produits, lui, est passé de 4 en 2004 à 31 en 2014, soit une croissance moyenne de 22% par an. Pour compléter cet aperçu, il est utile de citer la croissance du nombre d’entrées dans les salles libanaises (+43%), dont 22% de la part de marché a été captée par les productions locales. Ainsi, plusieurs films libanais ont dépassé en 2018 les 200,000 entrées (Capharnaum, Habbit Caramel, Bel Ghalat) grâce à l’élargissement du public libanais.

Un financement quasi exclusivement couvert par les subventions étrangères

De fait, le dynamisme qu’a connu le cinéma libanais ces dernières années a reposé quasi exclusivement sur le financement provenant d’acteurs privés ou étrangers, situation qui a encouragé la précarité des professionnels et l’instabilité de l’activité. Dans les facteurs qui ont permis l’émergence du cinéma libanais ces dernières années, on peut mentionner l’augmentation du nombre de producteurs et le renforcement de leurs compétences, des synergies entre les différents acteurs du secteur (écoles, boîtes de production, circuits de diffusion, Fondation Liban Cinéma), mais aussi de nouvelles possibilités de financement.

Aucune surprise, le seul absent dans cet écosystème en pleine ébullition est l’État, qui a délégué son rôle central de régulation et de financement aux organismes privés. Ceux-ci, attirés par les succès commerciaux des productions libanaises, ont multiplié leurs investissements afin de satisfaire une demande croissante pour les films libanais. Aussi importants soient-ils, les capitaux issus des fonds privés ne peuvent pourtant se substituer à l’appui de l’État. Ainsi, l’incertitude générée par l’instabilité des sources de financement a amené plusieurs évènements à ne pas se reproduire, comme le Lebanese Film Festival (passé d’une programmation annuelle à biennale) ou le Festival des courts-métrages Outbox qui peine à se produire chaque année.

On constate donc quatre types de financement pour la culture et notamment pour le cinéma au Liban : le mécénat, le sponsoring, la subvention publique (quasi inexistante), et les subventions étrangères. Ces derniers représentent de loin le soutien le plus crucial des boîtes de production qui cherchent désespérément à rentrer dans leurs frais.

Dans ce contexte, il n’existe pas un mais plusieurs modèles de financement selon les besoins et opportunités identifiés par les sociétés de production : finalement, celui-ci est le résultat d’un bricolage, faute d’un véritable système de gouvernance de l’audiovisuel. On voit émerger deux catégories de films libanais qui répondent à des logiques financières différentes. Les téléfilms populaires, qui se tournent vite avec des budgets réduits (150 000 USD en moyenne), sont diffusés en salle et leurs droits sont aisément vendus aux télévisions. Les « films à festival », eux, reposent principalement sur les subventions des bailleurs de fonds, et disposent d’un budget plus élevé, principalement amorti grâce aux projections durant les festivals, les prix gagnés éventuels, et une distribution modeste en salle. En effet, ces films sont principalement visionnés par une audience aisée, intellectuelle lors d’éditions culturelles élitistes à la télévision, et non lors des heures de grande écoute.

La croissance de la dernière décennie a été largement financée par les coproductions avec l’Europe et notamment la France (seul pays avec lequel le Liban dispose d’un accord bilatéral sur la question), les fonds régionaux des festivals et les subventions du Fonds Arabe pour les Arts et la Culture. Le cinéma libanais a ainsi profité du développement des festivals arabes, régionaux et internationaux dont les effets positifs se sont ressentis à la fois dans la production (fonds de soutien à la production) et dans la diffusion durant l’évènement. Les festivals ont contribué à soutenir des films de qualité dont certains n’ont pas pu être diffusés en salle, élargissant l’audience d’un cinéma alternatif et indépendant libanais.

Dans le même sens, les coproductions internationales et arabes ont ouvert des marchés supplémentaires, tout en permettant aux sociétés libanaises de partager les coûts de production, estimés entre 600 000 et 800 000 dollars américains en moyenne : souvent, seules les coproductions internationales arrivent à rentrer dans leurs frais. Dans ce domaine, le soutien étatique reste cependant crucial par la signature d’accords bilatéraux de coproduction, effort qui semble patiner à l’heure actuelle. Enfin, les fonds alloués par le Fonds Arabe pour les Arts et la Culture sont conséquents: l’institution octroie jusqu’à 70 000 dollars américains par mois, et finance parfois des emplois entiers dans l’écriture ou le casting. Elle s’est progressivement professionnalisée, en développant des critères de sélection très développés pour l’octroi de ses financements.

L’auto-orientalisme dans les productions libanaises

Cependant, ce modèle extraverti et dépendant de l’étranger recèle plusieurs déficiences qui menacent la pérennité du cinéma libanais et la qualité de ses productions. Il implique l’imposition de critères étrangers qui entravent la diversité et la créativité artistique : les documentaires concentrent la majorité des financements étrangers au détriment des fictions, les investisseurs/bailleurs de fonds venant souvent avec des conditions et des cahiers de charge bien précis auquel le producteur doit répondre. Les coproductions, salutaires en soi, peuvent diluer la spécificité du cinéma libanais si elles se mutent en solution permanente. Pour une coproduction libano-française, le format répond ainsi à des étapes bien précises. Le producteur soumet son scénario à CNC et Transmed, qui peuvent ou non proposer des aides. Cela va attirer des coproducteurs français qui investissent à hauteur de 150 000 dollars en général dans le budget de la production. Suite à cela, un atelier de réécriture du film est effectué afin d’harmoniser le scénario aux attentes du partenaire français.

Par conséquent, le risque est présent de produire des films « hors-sol », formatés pour un public occidental, dont le seul but est d’intéresser les festivals et non d’attirer un public. De nombreux bailleurs de fonds européens, principaux soutiens du cinéma libanais, ont ainsi été accusés d’imposer leurs standards créatifs à des producteurs désespérément en recherche de financements, acceptant d’altérer leur œuvre afin qu’elle convienne au regard occidental. On aboutirait à des productions certes qualitatives, mais coupées de la réalité qu’elles entendent pourtant illustrer. Ainsi, une source a mentionné le film « Tramontane », qui a centré sa stratégie de communication autour du personnage principale, chanteur aveugle, au lieu de souligner la métaphore de la jeunesse libanaise tenue dans l’ignorance de son passé, pourtant présente toute au long du film. De même, une de nos sources a jugé le travail de Nadine Labaki remarquable mais visant un public étranger et non moyen-oriental. La captation de subventions étrangères implique un lourd travail bureaucratique (recherche des fonds, écriture du projet, suivi et justification des dépenses…) qui empiète sur le travail créatif en lui-même.

La dépendance à l’argent étranger, mal structurel de l’économie libanaise dans toutes ses facettes, révèle l’abandon de l’État et le désintérêt des acteurs locaux (médias, circuits de diffusion…) pour le cinéma local. La recherche de fonds étrangers contient certes de nombreux bienfaits, tels qu’un enrichissement mutuel, une visibilité accrue et l’accroissement du soft power libanais à l’étranger, mais seulement si elle s’accompagne d’un solide appui national pour l’expansion de l’audiovisuel libanais. En l’état, il constitue surtout une solution palliative pour maintenir une industrie autrement moribonde.

Une indifférence généralisée envers le cinéma local au Liban

L’élargissement de l’audience locale n’a, étonnamment, pas coïncidé avec un regain d’intérêt de la part des médias, banques et salles de cinéma libanaises pour le cinéma local. Les chaînes de télévision étant privées, elles ont la liberté de diffuser ce qu’elles veulent, même si la loi exige en théorie qu’elles accordent quelques heures par semaine à diffuser du contenu culturel. En pratique, les films libanais ne peuvent compter sur la télévision pour être diffusés et commercialisés qu’à des heures de faible écoute : le prétexte invoqué est le faible audimat, qui expliquerait l’indifférence totale de ces institutions pour les productions locales. Cela constitue un important manque à gagner pour les productions libanaises qui perdent un important moyen de promotion et de rentrée d’argent. Les salles de cinéma suivent la même logique (hormis le cinéma Metropolis Empire) et ne soutiennent pas les films libanais pour des raisons financières, préférant contracter des « exclusive deals » avec des sociétés de distribution américaines pour diffuser des films hollywoodiens et engranger d’importantes marges. Lorsqu’un film libanais est à l’affiche, il n’apparaît souvent qu’une semaine (les distributeurs touchant une commission dégressive au temps de diffusion) et n’est ensuite plus vu en raison de l’exclusivité des exploitants sur le film. Les festivals libanais se font rarement les promoteurs des créations locales, redoutant des pertes économiques importantes, au profit des têtes d’affiches internationales qui leur assurent la vente de leurs billets.

Du côté des banques, la situation n’est guère plus positive : celles-ci étaient frileuses à prêter dans ce qu’elles considéraient être des investissements risqués et privilégiaient les bons du Trésor jusqu’à l’explosion de la bulle financière. La Banque du Liban (BDL) avait tenté en 2016 d’appuyer le cinéma libanais à travers la circulaire nº416, qui assure des prêts subventionnés à long terme aux productions libanaises à travers les banques commerciales avec une période de grâce de 2 ans et une enveloppe allant jusqu’à 3 millions de dollars américains. Cette circulaire est cependant restée lettre morte, et a vraisemblablement bénéficié à un faible nombre de productions. On peut cependant noter l’existence d’un mécénat de certaines banques qui financent le secteur à travers l’appui direct aux productions ou à la fondation Liban Cinéma. C’est le cas de BEMO Bank, ainsi que la Société Générale au Liban : la première appuie le « ciné-club » organisé par l’enseignant de l’USJ Rabih Haddad, tandis que la Société Générale, elle, a contribué au financement du film « L’insulte ». La Fondation Liban Cinéma a de même tenté de nouer un partenariat avec l’Autorité Libanaise de développement des investissements, sans résultat concret.

L’appui au secteur cinématographique, et en règle générale à la culture est, comme nous l’avons vu, totalement délaissé par les politiques publiques : pas de stratégie nationale de la culture ni de véritable statut d’artiste, des infrastructures inexistantes, un financement public absent. L’État agit davantage en suppléant des initiatives privées qu’en maître d’orchestre. Lorsqu’il octroie des subventions à des activités culturelles, c’est au compte-gouttes (à peine 200 000 dollars américains pour une dizaine de films), exclusivement à des structures associatives de deux ans d’ancienneté et après des délais considérables (parfois plusieurs années après la production elle-même). Le Ministère de la Culture, lui, pâtit d’un budget faible et accaparé par les frais de fonctionnement, un manque de structuration et un dénuement total en ressources humaines et logistiques. Il n’est pas étonnant que dans ces conditions, aucune politique de protection et de promotion du cinéma libanais ne soit élaborée, alors que le secteur a cruellement besoin d’un volontarisme institutionnel en la matière.

La nécessité d’un appui institutionnel est d’autant plus urgente qu’il n’existe pas de réelle industrie cinématographique, mais plutôt une dizaine de producteurs indépendants qui font vivre le cinéma libanais. Pas de gros tournage ni de grand studio, ni de structuration d’un secteur qui lutte chaque jour pour sa survie. A titre d’exemple, un film libanais coûte en moyenne 400 000 USD pour sa production, tandis qu’une production égyptienne se chiffre à 2 millions USD. Avant la crise, de nombreuses productions libanaises se dirigeaient vers ce type de budget (L’insulte, The Valley ont dépassé le million USD en terme de budget), à travers un modèle de développement qui, comme nous l’avons vu, n’est pas soutenable sur le long terme. À cette donnée sectorielle, il est utile de rappeler la concentration des services culturels dans le Grand Beyrouth qui induit une faiblesse structurelle de l’audience, ainsi que le morcellement de celle-ci selon des logiques géographiques, linguistiques, sociales et générationnelles.

Le cinéma, du bonus ? Outre la considérable importance économique que revêtent les industries culturelles, elles sont au cœur de l’identité libanaise et de son rayonnement international. Aujourd’hui, la crise multiforme que subit le pays menace le travail artistique, alors qu’on assiste à un net recul des productions réalisées au Liban depuis un an et demi et que l’émigration de masse menace de priver le cinéma libanais de ses meilleurs talents.

Aujourd’hui, plus que jamais, le cinéma libanais a besoin de son État, et surtout de considération de la part d’acteurs économiques qui auraient tout intérêt à le considérer comme un secteur d’excellence plutôt que comme un fardeau à financer.

Publié initialement sur « The Phoenix Daily »