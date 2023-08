Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le Club de la presse srsquo;est dit surpris par lrsquo;imposition de conditions aux journalistes ayant voulu couvrir le concert de Amro Diab agrave; Beyrouth.

Le Club a preacute;ciseacute; dans un communiqueacute; que ces conditions contredisent la liberteacute; drsquo;opinion et drsquo;expression, et violent la Constitution et les lois libanaises qui consacrent ces liberteacute;s.

Le texte a exigeacute; des excuses de la part de Amro Diab et des organisateurs du concert.

Il a appeleacute; le ministre de lrsquo;Information, Ziad Makary, agrave; prendre position afin drsquo;eacute;viter de telles pratiques eacute;trangegrave;res agrave; la culture libanaise.

