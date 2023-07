Publicité

Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le preacute;sident du Parlement Nabih Berri, rencontre en ce moment agrave; Aiuml;n el-Tineacute;, le commandant de la Finul, le geacute;neacute;ral Aroldo Lazaro, accompagneacute; d#39;une deacute;leacute;gation.

