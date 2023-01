Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le Courant patriotique libre (CPL) a souligné que les efforts se poursuivent afin de dévoiler toute la vérité sur l’explosion du port de Beyrouth dans le but de rendre justice aux victimes et libérer ceux qui ont été injustement et arbitrairement arrêtés.

Le CPL a fait assumer au Conseil supérieur de la magistrature (CSM) et à son président en particulier, qui ont échoué dans la gestion des affaires du corps judiciaire, la responsabilité du retard dans l’aboutissement dans l’affaire de l’explosion du port.