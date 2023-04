Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le Comité central pour les médias et la communication du Courant Patriotique Libre a publié la déclaration suivante :

1- En qui croyons-nous, Samir Geagea ou ses députés ? Ce que nous avons lu dans le communiqué du président des Forces Libanaises contredit les positions de ses députés dans les sessions parlementaires, eux qui ont annoncé qu’ils ressentaient le manque de préparation du ministère de l’Intérieur et des agences de l’État dans leur ensemble pour tenir les élections municipales, et ils l’ont exprimé au sein de la session parlementaire et dans les médias.

2- Le gouvernement a démissionné et n’a pas le droit de se réunir en tant que conseil des ministres alors que le parlement est en exercice, et nous avons annoncé que nous sommes avec la législation imposée par les circonstances d’urgence et la force majeure. On ne peut en aucun cas comparer un gouvernement démissionnaire à un Parlement en exercice. Geagea doit se rappeler que les Forces Libanaises ont participé à plusieurs sessions parlementaires entre 2014 et 2016.

3- Le problème n’est pas seulement le financement, mais plutôt le manque de préparation de l’État; les juges et les professeurs sont en grève, et les départements gouvernementaux du ministère des Finances et des gouvernorats sont fermés, comme en témoigne le fait qu’aucune demande de candidature n’a été acceptée jusqu’à présent. Et que tout le monde sache que le CPL, qui ne pratique pas la surenchère et l’exploitation populiste comme les autres, est prêt pour les élections municipales, et qu’il a lancé sa machine électorale et son mécanisme de nomination interne il y a quelque temps, mais où est la préparation de l’État, alors qu’il ne reste que 5 jours ouvrables pour accepter les candidatures dans le nord ?

Il est triste que le populisme devienne une infection et devienne le moyen le plus courant pour plusieurs pour faire la politique.

=====================D.CH.