ANI – Le député Ibrahim Kanaan a reçu dans sa résidence à Bayada, l’ambassadeur du Royaume-Uni au Liban, Hamish Cowell, avec lequel il a discuté des dossiers en cours, notamment du rôle britannique dans la résolution de la crise libanaise et son soutien dans tous les domaines, notamment financier et économique, et de l’accord avec le FMI.

Au cours de la réunion, de nombreuses idées ont été avancées dans lesquelles le Royaume-Uni pourrait jouer un rôle.

