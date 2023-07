Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI ndash; Le deacute;puteacute; Jamil Sayyed a proposeacute; dimanche la nomination de Salim Eddeacute; au poste de gouverneur de la Banque du Liban.

laquo;nbsp;Bien que je souhaite lrsquo;eacute;lection de Sleiman Frangieh qui aura besoin drsquo;un gouvernement indeacute;pendant et compeacute;tent agrave; ses cocirc;teacute;s, en plus de sa capaciteacute; agrave; affronter les dangers imminents qui menacent le Liban, dont Israeuml;l, la naturalisation des deacute;placeacute;s et la division du pays, mais si ces peacute;rils disparaissent dans lrsquo;avenir, Salim Eddeacute; sera le plus habiliteacute; agrave; acceacute;der agrave; la preacute;sidence de la Reacute;publique, pour ses qualiteacute;s personnelles et son histoire professionnelle et moralenbsp;raquo;, a-t-il expliqueacute;.

Pour ces raisons, Sayyed a souhaiteacute;, au moins, la nomination de Eddeacute; agrave; la tecirc;te de la BDL, notant qursquo;il sera en mesure drsquo;agir plus que tout autre gouverneur pour reacute;former la situation moneacute;taire et financiegrave;re et refusera toute ingeacute;rence dans son travail.

