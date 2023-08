Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI ndash; Le directeur de lrsquo;Agence nationale de lrsquo;Information (ANI), Ziad Harfouche, a signeacute; vendredi agrave; Sofia un accord de coopeacute;ration avec lrsquo;Agence de presse bulgare BTA. nbsp;Les deux parties commenceront agrave; eacute;changer des informations quotidiennement, les photos et organiseront des cours de formation dans les deux pays.

Le document a eacute;teacute; signeacute; par le directeur de lrsquo;ANI en visite agrave; Sofia, Ziad Harfouche, et le directeur geacute;neacute;ral de la BTA, Kiril Valchev.

La directrice geacute;neacute;rale adjointe de la BTA, Evgenia Drumeva, a souligneacute; lors de la ceacute;reacute;monie qu#39;il s#39;agissait du 24e accord signeacute; par la BTA avec une agence de presse partenaire, dont neuf accords avec des pays des Balkans et le reste avec des pays du monde entier.

quot;Ce sont de nouveaux accords ougrave; nous prenons des engagements tregrave;s speacute;cifiques pour l#39;eacute;change quotidien d#39;informations. Gracirc;ce agrave; eux, la Bulgarie entre dans le flux d#39;informations des agences de presse partenairesquot;, a deacute;clareacute; Drumeva.

Le directeur de lrsquo;ANI, M.Harfouche a deacute;clareacute; que l#39;accord renforcera la coopeacute;ration. quot;Notre objectif commun est de mettre en lumiegrave;re la positiviteacute; dans nos actualiteacute;s et nos articles et de refleacute;ter l#39;optimisme dans la faccedil;on de penser de la Bulgarie et du Liban – malgreacute; les circonstances actuelles, qui peuvent affecter n#39;importe quelle missionquot;, a-t-il deacute;clareacute;.

L#39;ambassadeur de Bulgarie au Liban, Boyan Belev, eacute;tait preacute;sent agrave; la ceacute;reacute;monie. Le directeur de lrsquo;ANI l#39;a remercieacute; pour son rocirc;le dans la preacute;paration de l#39;accord. Belev a remercieacute; BTA pour l#39;initiative d#39;accords bilateacute;raux avec les agences de presse nationales d#39;autres pays. quot;C#39;est une excellente initiative car elle nous permet d#39;obtenir les nouvelles directement de la sourcequot;, a-t-il conclu.

nbsp;nbsp; ==============D.CH.